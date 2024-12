Foggia, gran finale di stagione con il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Giordano

FOGGIA - Una tradizione che si rinnova, un appuntamento fisso che unisce la città di Foggia nel segno della grande musica: il Concerto di Capodanno al Teatro “Umberto Giordano” vedrà protagonista, anche quest'anno, l'Orchestra ICO “Suoni del Sud”.

Domenica 29 dicembre, alle 20.30, sotto la direzione di Emilia Di Pasquale, concertista e compositrice di fama internazionale, l'orchestra offrirà un programma ricco di valzer e melodie indimenticabili per salutare l'arrivo del 2025.

Da molti anni, l'Orchestra stabile di Foggia regala alla città un concerto di buon augurio in cui il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere suggestive create dalle musiche di grandi compositori, con un'attenzione particolare ai celebri valzer che evocano eleganza e festa.

A dirigere l'orchestra sarà Emilia Di Pasquale, pianista e compositrice di talento con un curriculum di prestigio che spazia dalla carriera concertistica alla composizione per orchestra, con riconoscimenti in concorsi internazionali e collaborazioni con importanti teatri e istituzioni musicali. La sua esperienza internazionale darà un tocco di ulteriore raffinatezza all'esecuzione.

Il programma della serata prevede l'esecuzione di brani di Rossini, Bizet, Strauss e Čajkovskij, autori che hanno segnato la storia della musica con le loro melodie immortali. Un momento particolarmente emozionante sarà dedicato all'esecuzione dell'inno della città, “Viva Foggia”, composto dai maestri Antonella Trisciuoglio e Pasquale Inglese, un omaggio sentito al legame tra l'orchestra e il suo territorio.

“Questo concerto è un'occasione speciale per iniziare il nuovo anno all'insegna della bellezza e dell'armonia e rappresenta l’ultimo appuntamento della Terza stagione concertistica dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” – spiega Libera Granatiero, presidente dell’associazione Suoni del Sud -. Una rassegna che ha offerto ben quindici eventi di altissimo pregio, con la partecipazione di artisti di fama internazionale. Siamo stati piacevolmente sorpresi dall'affluenza del pubblico e dal crescente numero di abbonati. Il successo è stato oltre ogni previsione, con molti spettacoli che hanno registrato il tutto esaurito, dimostrando un crescente interesse nel nostro territorio. E il supporto delle istituzioni, in particolare del Conservatorio ‘Giordano’ e del Comune di Foggia, è stato essenziale. Da una parte, l'Amministrazione comunale ha garantito una sinergia costante, mentre dall'altra, il Conservatorio forma i talenti locali, creando un percorso comune di crescita culturale e di offerta musicale. Da questi presupposti, possiamo dire che abbiamo in serbo molte idee per il futuro, ma preferiamo mantenere un po' di suspense. Ciò che è certo è che proseguiremo sulla strada di un’offerta musicale che combina innovazione e tradizione”.

La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata dall’Associazione musicale Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è curata da Ettore Pellegrino. Per informazioni, è possibile contattare il numero 324.5912249.