'Natale a Fasano', The Pastaboys hanno inaugurato il Luce Music Festival

Freddo e pioggia non fermano la prima serata del Luce Music Festival Winter Edition





FASANO (BR) – Nonostante le proibitive condizioni metereologiche, la prima serata del Luce Music Festival Winter Edition 2024 a Fasano, ieri domenica 22 dicembre, ha fatto ballare il pubblico dei Portici delle Teresiane con il dj-set del collettivo "The Pastaboys".





«Il primo appuntamento del Luce Music Festival in versione invernale a Fasano è stato un vero e proprio omaggio all'innovazione musicale – spiega l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – The Pastaboys è un trio leggendario che ha saputo trasformare la scena della musica elettronica internazionale e questo progetto musicale, curato da Dino Angioletti, Uovo e Rame continua a riscuotere successo e riconoscimenti in tutto il mondo. Il loro live DJ set è stato un'opportunità straordinaria per Fasano. Abbiamo vissuto una serata di musica di altissimo livello, che conferma ancora una volta il nostro impegno a fare di Fasano un centro pulsante di dinamicità e intrattenimento, anche per le nuove generazioni».





Il prossimo appuntamento con il Luce Music Festival Winter Edition 2024 è per sabato 28 dicembre, sempre ai Portici delle Teresiane, con "ROLLOVER DJS Live Dj Set".





Gli eventi del Luce Music Festival Winter Edition 2024 sono ad ingresso libero.