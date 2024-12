Foggia, quattro risultati utili consecutivi: l’effetto Zauri continua

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia è in serie positiva nel girone C di Serie C, con quattro risultati utili consecutivi da quando Luciano Zauri ha assunto la guida tecnica al posto del dimissionario Ezio Capuano. Sotto la gestione Zauri, i rossoneri hanno raccolto 8 punti in quattro partite, frutto di due vittorie e due pareggi.Il cammino recente del FoggiaIl nuovo corso è iniziato con un successo per 1-0 contro la Juventus Next Gen allo stadio “Zaccheria”, seguito da un pareggio a reti bianche sempre in casa contro la Casertana. In trasferta, il Foggia ha poi superato la Turris 2-1 al “Liguori” e infine pareggiato 1-1 contro il Crotone allo “Zaccheria”.La sfida con il MessinaNella diciottesima giornata di campionato, il Foggia affronterà il Messina sabato 6 dicembre alle 17:30 allo stadio “San Filippo”. Il tecnico Zauri dovrà fare a meno di due pedine importanti: Santaniello e Sarr, entrambi fermati da infortuni. Nonostante le assenze, il Foggia è in un buon momento e punta a prolungare la striscia positiva, cercando la vittoria in Sicilia per avvicinarsi alla zona playoff.Un nuovo slancio con ZauriL’arrivo di Zauri sembra aver dato nuova linfa ai dauni, che ora guardano con fiducia alle prossime sfide. Il match contro il Messina rappresenta un’occasione importante per confermare la crescita della squadra e rafforzare le ambizioni in un campionato ancora lungo e pieno di insidie.