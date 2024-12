Francesco Passaro sconfitto in finale al Challenger di Maia

FRANCESCO LOIACONO - Francesco Passaro si ferma in finale al torneo Challenger di Maia, in Portogallo. Il perugino è stato battuto dal bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 22 minuti.Il matchNel primo set Dzumhur ha messo in difficoltà Passaro grazie a un servizio particolarmente preciso, che gli ha permesso di mantenere il controllo del gioco e portare a casa il parziale. Nel secondo set il perugino ha provato a reagire, opponendosi con pallonetti e cercando di rompere il ritmo dell’avversario. Dopo un equilibrio durato fino al 4-4, il bosniaco ha trovato il guizzo decisivo con i suoi lungolinea e il rovescio, conquistando il set e il torneo.Il percorso di PassaroPassaro aveva raggiunto la finale superando in semifinale lo slovacco Andrej Martin con una convincente rimonta: 2-6, 6-2, 6-1. Nei quarti di finale, il perugino aveva eliminato lo spagnolo Daniel Merida con un netto 6-1, 6-4.Bilancio delle finaliCon questa sconfitta, Passaro colleziona la sesta finale persa in un torneo Challenger, dopo quelle di Sanremo, Forlì, Milano e Como nel 2022 e Trieste nel 2023. Il perugino può però vantare tre titoli Challenger nel suo palmarès: Trieste nel 2022, Torino e Genova nel 2024.Nonostante la delusione per la sconfitta, il risultato conferma il buon livello raggiunto da Passaro, che resta un protagonista del circuito Challenger e un talento da seguire nel panorama del tennis italiano.