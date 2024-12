Francavilla Fontana, convocazione del Consiglio Comunale giovedì 19 dicembre

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Giovedì 19 dicembre alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e venerdì 20 dicembre alle ore 15.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. - Giovedì 19 dicembre alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e venerdì 20 dicembre alle ore 15.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dai consiglieri Mancino e Gallone del gruppo "Misto" in merito alla sicurezza stradale in Via Quinto Ennio;

2. Interpellanza presentata dalla consigliera Maria Passaro del gruppo "Libera Francavilla" in merito ai lavori in corso presso la scuola media San Francesco;

3. Interpellanza presentata dal consigliere Michele Iaia del gruppo "Fratelli d’Italia" inerente alle condizioni in cui versa il plesso della scuola secondaria "San Francesco" del Terzo Istituto Comprensivo "De Amicis – San Francesco";

4. Interrogazione presentata dal consigliere Alessio Curto del gruppo "Forza Italia" in merito all’istituzione dell’Osservatorio permanente per la legalità;

5. Interrogazione presentata dai consiglieri Mancino e Gallone del gruppo "Misto" in merito agli interventi urgenti e problematiche segnalate dal Comitato Contrada "La Franca";

6. Interpellanza presentata dalla consigliera Maria Passaro del gruppo "Libera Francavilla" relativa al percorso ciclabile;

7. Interrogazione presentata dal consigliere Michele Iaia del gruppo "Fratelli d’Italia" inerente alle condizioni di degrado in diverse vie della città;

8. Mozione consiliare presentata dal gruppo PD per l’istituzione di divieto attività commerciali ambulanti su piazzali e spazi di pertinenza di chiese, di divieto di soste in prossimità di chiese, monumenti e palazzi storici nel Comune di Francavilla Fontana;

9. Proposta di delibera consiglio comunale n. 126 del 19/09/2024 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023 (articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)";

10. Proposta di delibera consiglio comunale n. 164 del 21/11/2024 avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'arredo urbano dello spazio pubblico per attività stagionali e continuative, dehors e plateatici. Approvazione";

11. Proposta di delibera consiglio comunale n. 171 del 05/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione della variazione n. 3 al D.U.P. 2024 - 2026 sezione operativa, relativamente al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori 2024, nonché' del Programma Triennale degli Acquisti di beni e servizi 2024-2026 ed Elenco Acquisti del Programma";

12. Proposta di delibera consiglio comunale n. 172 del 10/12/2024 avente ad oggetto "Interventi di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture sportive da candidare per i Giochi Del Mediterraneo – Edizione 2026. Ammodernamento Palazzetto dello Sport Francavilla Fontana. CUP: G64j24000210001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. dichiarazione di pubblica utilità";

13. Proposta di delibera consiglio comunale n. 173 del 10/12/2024 avente ad oggetto "Interventi di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture sportive da candidare per i Giochi Del Mediterraneo –Edizione 2026. Taranto 2026 - XX Giochi Del Mediterraneo. Ristrutturazione impiantistica sportiva stadio comunale Francavilla Fontana. CUP: G62H24000430001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità";

14. Proposta di delibera consiglio comunale n. 182 del 16/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l’utilizzo e gestione di parchi pubblici e delle aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni";

15. Proposta di delibera consiglio comunale n. 170 del 03/12/2024 avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.(T.U.E.L.)";

16. Proposta di delibera consiglio comunale n. 174 del 11/12/2024 avente ad oggetto "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. n. 267-2000-Sentenza n. 2981/2024 emessa dal Tribunale di Lecce- Seconda sezione civile nella causa civile iscritta al n. 1521/2020 RG";





Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.