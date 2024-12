Brindisi, terza edizione de 'Il Natale dello Sportivo'

La Boxe Iaia del Maestro Carmine riporta in piazza le discipline sportive





BRINDISI - Torna a Brindisi "Il Natale dello sportivo", la terza edizione dell’evento in programma sabato 21 dicembre 2024 in Piazza della Vittoria a Brindisi. Una matinée di sport, una rassegna di prove dimostrative di discipline e opportunità di prove gratuite per i cittadini.





La città si prepara quindi a vivere una domenica mattina dedicata allo sport e alle associazioni che animano il movimento sportivo della città. Sulla scia del successo delle precedenti edizioni che hanno richiamato tanti appassionati attorno alle molteplici specialità sportive portate in piazza dall’appuntamento natalizio, l’organizzazione, firmata dalla Boxe Iaia Brindisi del maestro Carmine Iaia in tandem con le associazioni dell’A.S.C.R. "Uniti per lo Sport" e che rientra nella programmazione degli eventi del progetto di promozione sportiva sul territorio "Insieme per lo sport" del CSI Brindisi, ripropone la manifestazione a partire dalle ore 10:30 nel cuore del centro storico della città. Una giornata di sport e di festa, con la presentazione del giornalista Nico Lorusso, pensata per trasformare la piazza in una palestra a cielo aperto, per veicolare lo sport come modello di un corretto e sano stile di vita favorendo l’inclusione sociale e la cultura della salute, nel corso della quale le associazioni, con dirigenti, tecnici e giovani atleti, avranno il compito di promuovere la propria realtà.





«Abbiamo voluto rilanciare l’evento – ha spiegato il maestro Carmine Iaia – per tornare a promuovere lo sport in ogni sua espressione anche per mettere in luce il lavoro instancabile di chi si adopera giorno dopo giorno tra passione e socialità. Il Natale e l’aria di festa possono essere il momento e l’atmosfera giusta per mettere in mostra il lato più gioioso e aggregativo della pratica sportiva».





Una festa, insomma, intesa a favorire partecipazione, inclusione, crescita e condivisione. Il pubblico può diventare protagonista dell’happening – aperto a tutti gli amanti dell’aria aperta, dello sport e del divertimento – testando nuove pratiche sportive, anche quelle con cui ha meno affinità. Un articolato parterre di attività e di giochi con l’obiettivo di mettere in luce l’anima sportiva della città e la passione di praticanti, atleti dilettanti e istruttori.





Nella cornice dei corsi storici della città si daranno appuntamento le realtà sportive che hanno risposto all’invito degli organizzatori. Tra queste la Asd Aram Sport del Presidente Giovanni Pica, Asd Bdl del Maestro Francesco Laveneziana, la Asd Black Deer Soft Air Brindisi del Presidente Fabio Fontó, la Boxe Iaia Brindisi, la Asd Cabeza Mala del Presidente Andrea Rimola, la Ginnastica La Rosa della maestra Barbara Spagnolo, lo Juventus Official Fan Club "Andrea Agnelli" di Brindisi del presidente Stefano La Palma, la Pallavolo Koru Brindisi della coach Titty Spinelli, la Asd Paradiso Calcio, l’ASD Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, la Asd Taekwondo Gold Team del Maestro Marco Cazzato, la Società Vertical Gym Pole Dance della maestra Simona Melli.