Francavilla Fontana, opere pubbliche: novità dal Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il Consiglio Comunale del 20 dicembre ha dato il via libera agli espropri necessari per la realizzazione dei parcheggi previsti per il Palazzetto dello Sport e lo Stadio. Gli interventi saranno realizzati con i 6,5 milioni di euro stanziati dal Governo Nazionale per il tramite della struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo presieduta da Massimo Ferrarese.





"Francavilla Fontana – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – con i 6,5 milioni di euro giunti per i Giochi del Mediterraneo si prepara a vivere una stagione di grandi novità che riguardano non solo lo sport. Oltre ad avere due infrastrutture moderne e attrezzate per le competizioni internazionali, aumentiamo la dotazione di parcheggi con più di 700 stalli per le auto. Un progetto con un impatto importante sulla viabilità e sulla qualità della vita dei residenti perché le due aree si trovano a ridosso del centro cittadino. Un passo fondamentale per una Città più sostenibile".





Il percorso che condurrà alla realizzazione delle due aree parcheggio che potranno accogliere oltre 700 auto prevede preliminarmente l’acquisizione dei terreni da parte del Comune. L’iter è stato ufficialmente avviato con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del vincolo preordinato all’esproprio relativo alle due aree che costituisce anche variante semplificata.





"Con questi due provvedimenti – prosegue l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – abbiamo apposto il vincolo preordinato all’esproprio, atto necessario per acquisire i terreni attigui al Palazzetto e allo Stadio. Si tratta di opere pubbliche importanti non solo per lo sport, ma per l’intera Città. Queste grandi aree per la sosta, a pochi passi dal centro, aumenteranno considerevolmente il numero di stalli a disposizione dell’utenza, alleggerendo il traffico nel centro cittadino così come previsto dal PUMS e dal PUG. Inoltre, il parcheggio dello stadio sarà anche a servizio dell’ospedale".





I Giochi del Mediterraneo cambieranno il volto dello Stadio con un investimento da 4,1 milioni di euro che prevede l’aumento della capienza di 1575 posti a sedere con la costruzione di una nuova gradinata coperta, la rimozione delle barriere visive, la sostituzione della copertura esistente nella tribuna est, soluzioni per il contenimento dell’inquinamento sonoro, il potenziamento degli impianti per la produzione di energia, nuovi servizi igienici e abbattimento delle barriere architettoniche.





Per il Palazzetto dello Sport è stato approvato un progetto complessivo da 2,4 milioni di euro che prevede interventi sull’impiantistica, la sostituzione del sistema di climatizzazione, la realizzazione di impianti per la videosorveglianza e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il miglioramento del campo da gioco e la sistemazione dell’area esterna.





"Gli interventi per i Giochi del Mediterraneo – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – prevedono investimenti importantissimi per migliorare le infrastrutture sportive cittadine. Un grande piano che impatterà sulla dotazione di servizi per la cittadinanza".





Non solo Giochi del Mediterraneo. Nel corso della seduta consiliare è stata approvata anche una variante del piano delle opere pubbliche che prevede investimenti per la riqualificazione dell’ex tensostatico (800 mila euro), la manutenzione straordinaria delle strade cittadine (600 mila euro), la sistemazione dell’area antistante al Teatro comunale (200 mila euro), la messa in sicurezza di Corso Umberto I (50 mila euro), il completamento del cohousing di via Parri (110 mila euro), la riqualificazione delle contrade (350 mila euro) e l’abbattimento dell’edificio fatiscente di via Zullino (210 mila euro) dove sorgerà il nuovo asilo comunale finanziato con 1,44 milioni di euro.





"In questi mesi – conclude l’Assessora Toma – con l’ufficio tecnico abbiamo ultimato la progettazione di una serie di interventi per migliorare le strutture esistenti ed alleggerire le situazioni di maggiore criticità. C’è ancora molto da fare. Per questo siamo già al lavoro per concludere in tempi rapidi le procedure di gara ed avviare concretamente i lavori".