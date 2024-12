Francavilla Fontana, seconda edizione del Festival dei diritti

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Venerdì 13 dicembre prenderà il via la seconda edizione del Festival dei diritti a cura dell’Amministrazione Comunale. Quest’anno il tema scelto è "Costruire ponti… eliminare barriere" con un focus specifico su disabilità e diritti. - Venerdì 13 dicembre prenderà il via la seconda edizione del Festival dei diritti a cura dell’Amministrazione Comunale. Quest’anno il tema scelto è "Costruire ponti… eliminare barriere" con un focus specifico su disabilità e diritti.





"Il tema di questa seconda edizione – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – racchiude in poche parole l’obiettivo che dovrebbe essere comune a tutti i cittadini. In questo periodo di crescita delle disuguaglianze è importante lavorare per costruire un mondo più inclusivo, capace di dialogare e di accettare le differenze".





"Il festival dei diritti – spiega l’Assessore Sergio Tatarano – si pone come manifestazione di ampio respiro, non estemporanea, con l'obiettivo ambizioso di creare uno spazio di confronto, non autoreferenziale ma realmente propositivo per ampliare i diritti delle persone. Dopo l'edizione del 2023, quest'anno il tema scelto è la disabilità per proseguire l'impegno assunto dal 2018 con l'approvazione del PEBA, la sua concreta attuazione, l'istituzione della figura della garante e per dare seguito ad una delibera di consiglio comunale che ha impegnato la giunta a sensibilizzare su un tema delicato come l'affettività. Parleremo di esperienze positive e di nuovi obiettivi e ci porremo in ascolto di personalità esperte, famiglie e di chiunque possa aiutarci a crescere".





Molto ricco il programma della due giorni che partirà venerdì 13 dicembre alle 17.15 da Castello Imperiali con un incontro sul diritto di amare delle persone con disabilità con gli interventi di Sergio Tatarano, Assessore ai diritti civili, Max Ulivieri, Diversity manager di Bologna, e Francesco Carucci, vicepresidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. A seguire sarà presentato il progetto fotografico che racconta la gestione della Villa Comunale da parte delle persone con disabilità. Interverranno l’Assessore ai servizi sociali Giuseppe Bellanova e lo staff della Cooperativa l’Ala.





Alle 18.00 partirà la seconda sessione di incontri con una tavola rotonda sull’abbattimento delle barriere architettoniche come obiettivo della comunità. Interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, il Consigliere Regionale con delega al PEBA Stefano Lacatena, il Garante Regionale delle persone con disabilità Antonio Gianpietro e la Garante comunale Gabriella Nenna, la Garante dei detenuti di Brindisi Valentina Farina e la Community organizer Mariateresa Contaldo.





Chiuderà la serata la degustazione di dolci della Pasticceria Sociale Virgola con l’intervento del Presidente della Cooperativa Includi Vito Valente.





Sabato 14 dicembre alle 10.00 presso il Liceo Scientifico Francesco Ribezzo UICI Brindisi presenterà il percorso sulla disabilità visiva. A seguire la prof.ssa Anna Maria Padula incontrerà la fumettista Beatrice Tassone. Alle 15.00 in Villa Comunale Ivan Solazzo animerà l’iniziativa "Lo sport dice 33: la pratica sportiva non ha barriere".





La seconda edizione del festival dei diritti si chiuderà alle 18.00 al Liceo Scientifico con lo spettacolo Emozioni in movimento di Gianluca Cervellera. I protagonisti sulla scena saranno gli ospiti del SAI Farah. Introdurrà Irene Milone, presidente della cooperativa Il Melograno.





La seconda edizione del festival dei diritti è a cura dell’Amministrazione Comunale con il patrocinio di Regione Puglia, Commissione Pari Opportunità, Garante Regionale e Comunale dei diritti delle persone con disabilità, la Garante dei detenuti di Brindisi ed in collaborazione con la cooperativa Il Melograno, la cooperativa Includi, UICI e Urban Runner.