Furto nella notte a Trinitapoli: svaligiata una gioielleria in via Vittorio Veneto

TRINITAPOLI - Nottata di criminalità a Trinitapoli, dove ignoti hanno preso di mira una gioielleria in via Vittorio Veneto. I malviventi, approfittando delle ore notturne, sono riusciti a forzare l’ingresso dell’esercizio commerciale e a impossessarsi di preziosi di valore, lasciando dietro di sé danni e sconforto.

Intervento immediato dei Carabinieri

L’allarme è stato lanciato poco dopo il furto e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barletta. I rilievi tecnici sono stati effettuati dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo CC BAT, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo.

Indagini e video sorveglianza

Le autorità stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di video sorveglianza installate nella zona per identificare i responsabili. Si indaga anche su eventuali complici o veicoli utilizzati per trasportare la refurtiva, di cui non è stato ancora stimato il valore complessivo.