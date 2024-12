Chirurghi della mano da tutta Italia a Bari per lo studio di nuove tecniche per la riduzione dei traumi

BARI - Approfondimenti teorci e workshop pratici su modelli anatomici, con esercitazioni sul posizionamento di placche, fissatori esterni e protesi per il polso e la mano. Venerdì 20 dicembre 2024 presso l'Hotel Excelsior di Bari, chirurghi della mano provenienti da tutta Italia si confronteranno sulle tecniche più innovative per la riduzione dei traumi.“I traumi del polso e della mano rappresentano circa il 30% di tutte le lesioni dello scheletro e, nonostante si tratti di segmenti di piccole dimensioni, devono avere pari dignità rispetto alle articolazioni maggiori”, evidenzia il professor Giuseppe Solarino, direttore dell’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari.Per la prima volta la Società di Ortopedia e Traumatologia Ospedaliera d'Italia ha scelto bari come sede dell’annuale approfondimento teorico-pratico sulla patologia del polso e della mano.Il dottor Francesco Rifino, responsabile scientifico del corso, spiega: “In questa giornata di ‘Focus on’ chiariremo che, sia nella patologia traumatica sia in quella degenerativa del polso e della mano, è fondamentale considerare non solo i segmenti scheletrici, ma anche i tessuti molli, quali legamenti, tendini e muscoli. Questi rivestono un ruolo cruciale nello svolgimento delle attività quotidiane. Analizzeremo tutti gli aspetti più rilevanti di questa problematica con sessioni interattive e pratiche, grazie al contributo di esperti chirurghi della mano”.L'approfondimento, organizzato in collaborazione con la Clinica Ortopedica del Policlinico di Bari, rappresenta un appuntamento di alto valore scientifico e formativo, offrendo ai partecipanti un'importante occasione di aggiornamento e confronto su tecniche innovative e trattamenti avanzati.