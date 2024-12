Galatina dà il via al Natale 2024

22 dicembre dalle ore 19.30 mostra "La Santa Tavola" a cura di KM0

GALATINA - Avvento /av·vèn·to/ sostantivo maschile che significa arrivo, venuta o nel significato cristiano indica il periodo di quattro settimane destinato al raccoglimento e alla meditazione nell'attesa del Natale.Partendo dal balcone istituzionale di Palazzo Orsini, la musica ed i suggestivi canti di Giovani Realtà sotto la guida di Ettore ed Elisa Romano, la Città di Galatina ha dato il via con domenica 1° Dicembre al Calendario Urbano dell'Avvento e quindi del Natale Galatinese.Molti gli elementi di novità, che hanno come obiettivo quello di fermarsi a riflettere e confrontarsi su diversi temi: dalla riscoperta delle radici, dall'inclusività, all'ambiente creando un senso di comunità.La visione, progettazione e la determinazione a lavorare per creare comunità parte già dal titolo della rassegna Natale Come una Volta.Il calendario delle iniziative del Natale 2024 porta alla chiusura del tema annuale di progettazione turistica e valorizzazione del territorio individuato dall'Assessorato al Turismo di Maria Grazia Anselmi e Barbara Perrone marketing territoriale, staff del Sindaco, che hanno lavorato quest'anno sul tema delle radici, andando così a chiudere il cerchio iniziato a Gennaio sviluppandolo con "Radici. Nel Cuore delle Emozioni" e legandosi al Ministero degli Esteri che ha indicato il 2024 come l'anno del Turismo delle Radici.Attesa, inclusività, territorio, ambiente, comunità sono i pilastri sui quali si è sviluppato quanto è già possibile vedere.L'invito a riscoprire il piacere dell'attesa si racconta con il Calendario Urbano dell'Avvento, dove in corrispondenza del numero indicato dall'elegante drappo bordeaux e oro, ogni giorno dalle 17.30 ci sarà un momento di animazione musicale e/o teatrale a cura di diverse scuole, commercianti, associazioni ed artisti del territorio che hanno "adottato" il balcone. Un invito a rallentare la marcia, alzare lo sguardo, cambiare punto di osservazione e lasciarsi meravigliare e sorprendere dal quotidiano.Tutti i 25 drappi del calendario urbano dell'avvento sono stati posizionati dal centro storico di Galatina alle periferie, passando per le frazioni di Noha, Collemeto e Santa Barbara.Un altro elemento di novità è l'attenzione e sensibilizzazione all'ambiente. Questi elementi si raccontano attraverso i 250 alberi di ulivo donati alla Città di Galatina dall'associazione Olivami, unica associazione no profit che consente l'adozione di un ulivo per aiutare la riforestazione degli uliveti salentini colpiti dalla xylella, e che in occasione del Capodanno degli Alberi a febbraio saranno piantumati per creare un futuro polmone verde in città. Per chiudere il cerchio tra visione, creatività ma soprattutto concretezza, è stata già individuata la particella di terreno comunale dove i 250 giovani alberelli saranno messi a dimora, creando un ponte tra passato e futuro.Altra particolarità sono i contenitori dove sono stati collocati temporaneamente gli alberi. Fusti industriali destinatati alla discarica che attraverso l'upcycling sono ritornati a nuova vita, grazie agli scintillanti colori in linea con la palette della tradizione e che sta punteggiando la città di oro, verde e bordeaux. Natura e mano dell'uomo, ruvidità ed eleganza ad ogni spettatore la ricerca della propria chiave di lettura.L'attesa, la condivisione e coinvolgimento intergenerazionale dei saperi si raccontano invece con i laboratori gratuiti "Regali fatti con il cuore" che si terranno ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 a cura di artisti, artigiani e persone della società civile negli spazi dell'atrio di Palazzo Orsini a cura della Società Operaia e negli spazi della mostra temporanea Punto dopo Punto a cura della Commissione Pari Opportunità.Tanti gli appuntamenti da non perdere a partire dalle date del Calendario Urbano dell'Avvento così dislocate seguendo i giorni di dicembre: 1- via Umberto I, 2- piazza San Pietro, 3- Piazza Alighieri 89, 4- Via Andriani 77, Santa Barbara, 5- Piazza Alighieri 67, 6-Corso Garibaldi 7, 7- Via Liguria 73, 8- piazza san Pietro, 9-via Roma 43, 10-Corso Principe di Piemonte 10, 11-via Soleto 176, 12- via Gallipoli 200, 13- Corso Re d'Italia, 14- via Liguria 15, 15-via Padova 35 Collemeto, 16- piazza Cesari Scuola, 17- piazzetta Galluccio, 18- via Lillo, 19- via Vittorio Emanuele, 20- via Noha 4 - Noha, 21- via Pascoli, 22- via Orsini, 23- piazzetta Orsini, 24 piazza Alighieri, 25- piazza San Pietro.Seguiranno poi dal 4 dicembre l'apertura delle serate al Teatro Cavallino Bianco a cura della Vito d'Agostino con la stagione Natale d'Amare 2024, che faranno parte degli oltre 50 appuntamenti di questo Natale tra i quali da mettere in agenda:7 dicembre ore 16.30 taglio del nastro per la Ruota Panoramica in piazza Cesari; 17.00 Calendario Urbano dell'Avvento in via Liguria con Christmas Party a cura di Libreria Viva Athena, Goha, Mariel, Pantagruel, ZeroDistanze, Artist Hair, Sunflower, Kasanova; 18.30 taglio del nastro punto foto ricordo "Cuore Grande" a cura di Luminair8 dicembre ore 17.00 Accensione dell'Albero di Natale, 17.30 Calendario Urbano dell'Avvento dal balcone di piazza San Pietro e delle performance di danza aerea, 19.30 taglio del nastro punto foto ricordo "Angolo Social" a cura dell'associazione Esserci per Galatina13 dicembre dalle ore 16.30 nella piazzetta antistante Palazzo della Cultura, Accensione dell'Albero di Natale alla Pari a cura della Commissione Pari Opportunità, ore 17.30 Calendario Urbano dell'Avvento con momento musicale e letture animate a cura della Libreria Cantastorie.Ampio spazio è dato alla rassegna culturale tra teatro, mostre e presentazioni come l’apertura dal 12 della Mostra “ I giocattoli di latta…di una volta” a cura del Club per l’Unesco, il13 della Mostra annuale “Chiedi di loro 2” del Liceo Artistico presso il Museo P. Cavoti, il 22 dalle ore 19.30 mostra "La Santa Tavola" a cura di KM0 all’interno della Chiesa delle Anime, così come dal 22 dicembre la Mostra dei Presepe di cartapesta a cura dell’associane Futuramente e Be-Arts Odv nell’ambito del progetto Incartheart. E poi ancora diverse presentazioni di libri degli autori Antonio De Donno, Donato Bologna, Paolo Vincenti.Un calendario ricco di appuntamenti di qualità, nati dal dialogo e dal confronto con quanti vivono quotidianamente il territorio e con chi collabora fattivamente con amore incondizionato per la città e con spirito di altruismo, come la Commissione Pari Opportunità, che grazie ai talenti interni, è stata e continua ad essere braccio operativo per questo Natale, la Fashion Academy, alle associazioni, ai privati, ai commercianti ed imprenditori e alle scuole del 1° e 3° Polo con le dirigenti Luisa Cascione e Rosanna Lagna, e con quanti stanno contribuendo ad animare il calendario del Natale con grande entusiasmo ed a quanti vorranno vivere i giorni di festa affinchè sia sempre di più un Natale di Comunità.