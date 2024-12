'Io Compro a Calimera – Christmas Magic', tutto pronto per l’accensione delle luminarie e l’avvio della grande festa di Natale

CALIMERA - Parte domenica 8 dicembre 2024 a Calimera, nel cuore della Grecìa Salentina, comune ricco di storia, tradizioni e cultura il calendario di manifestazioni Natalizie denominato “Christmas Magic – Io compro a Calimera” che si prolungherà fino al giorno dell’Epifania.Con questo progetto il comune “grico”, vuole valorizzare l’identità del territorio attraverso eventi natalizi che saranno capaci di unire tradizione ed innovazione, rafforzando il senso di comunità e soddisfacendo le diverse esigenze di cittadini e visitatori. L’iniziativa punta a ravvivare la microeconomia dei negozi di prossimità del contro storico, rendendo Calimera una meta sempre più vivace, utilizzando le festività natalizie per attrarre nuovi visitatori ed offrire ai cittadini ed ai turisti un'esperienza autentica.Gli eventi spaziano da spettacoli musicali e teatrali, a una station radio live e tanti ospiti a sorpresa, con l’obiettivo di promuovere il territorio e sostenere le attività economiche del centro storico in un periodo dell’anno particolare. Il progetto “Io compro a Calimera – Christmas Magic” peraltro sostiene l’obiettivo del Comune di Calimera di rendere il Natale un appuntamento fisso nel calendario annuale, facendone una meta conosciuta al grande pubblico. Il centro storico, particolare la piazza principale: Piazza del Sole, sarà il cuore dell'evento, con strade, piazze e spazi pubblici trasformati in luoghi di incontro e scoperta grazie a un programma ricco di attività.Si parte appunto nella serata della festa dell’Immacolata - otto dicembre – con la manifestazione enogastronomica denominata “Pittulata” che sarà a cura della “Pro Loco Calimera”. Alle 19:30 prevista la spettacolare accensione delle luminare e del grande albero di Natale. Lo spettacolo poi continua a partire dalle 20.30 con il concerto di “Antonio Durante feat Glorify” a cura dell’Associazione Tricasèmia APS. A seguire l’attesissimo “System XMAS” Un imperdibile #RadioShow in diretta nazionale targato Radio System. Calendario “Io compro a Calimera – Christamt Magic” • 11 - 15 Dicembre “Lettura ti fa grande – Festival dei piccoli lettori” • 15 Dicembre premiazione e System XMAS #Radioshow (station radio live in diretta nazionale con Radio System) • 21 Dicembre ore 20.30 showcase I MalfAttori System XMAS #Radioshow (station radio live in diretta nazionale con Radio System) • 22 Dicembre ore 17/17.30 la discesa di Babbo Natale a cura dell’Associazione “Ci Siamo” ed a seguire System XMAS #Radioshow (station radio live in diretta nazionale con Radio System) • 23 Dicembre ore 18 Musical “Elsa ed il Castello di Ghiaccio” tributo live a Frozen e System XMAS #Radioshow (station radio live in diretta nazionale con Radio System) • 28 Dicembre ore 21 il concerto de “Glvocati Divorzisti” Premio “Da Grande” a cura dell’Associazione “ACEA” System XMAS #Radioshow (station radio live in diretta nazionale con Radio System) • 05 Gennaio 2025 ore 20 “Gala Festival delle competenze e lotteria digitale io compro a Calimera – contest Calimera sotto le stelle (premiazione Stella Lampione invernale) a cura dell’Associazione “ALI” System XMAS #Radioshow (station radio live in diretta nazionale con Radio System) • 6 Gennaio 2025 “La Befana porta la Festa” – (mattina) La Befana per tutti a cura di “Coop Aurora” ore 17.30 Video Mapping, ore 18.30 spettacolo di magia. System XMAS #Radioshow (station radio live in diretta nazionale con Radio System)