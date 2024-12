Giornata della disabilità, la Cooperativa San Bernardo al Parlamento Europeo per presentare la sua testimonianza

BRINDISI - C'era anche la Cooperativa Sociale San Bernardo tra le realtà intervenute ieri, 3 dicembre, al Parlamento europeo. L'occasione è stata l'evento "Oltre l'ostacolo", organizzato per la Giornata internazionale per le persone disabili dall’europarlamentare pugliese Chiara Gemma insieme alla collega Lara Magoni. - C'era anche la Cooperativa Sociale San Bernardo tra le realtà intervenute ieri, 3 dicembre, al Parlamento europeo. L'occasione è stata l'evento "Oltre l'ostacolo", organizzato per la Giornata internazionale per le persone disabili dall’europarlamentare pugliese Chiara Gemma insieme alla collega Lara Magoni.





Per Giuseppe Natale, direttore generale della San Bernardo, è stata l'occasione per presentare i servizi offerti alle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, fiore all'occhiello della cooperativa. In questo contesto, Natale ha anche colto l'opportunità per ringraziare il Direttore Generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, per il suo grande impegno nel voler migliorare i servizi per l'ASL Brindisi.





"È per me un onore essere ricevuto presso un'istituzione così importante - ha dichiarato Natale durante il suo intervento al Parlamento - Quella di oggi è una giornata molto importante per sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica nazionale e internazionale sul tema della disabilità. Molto è stato fatto, in Italia l'attenzione verso le persone disabili è aumentata, ma molta strada c'è ancora da fare per raggiungere un buon grado di accessibilità e inclusione per tanti bambini, giovani e adulti che ogni giorno fronteggiano ostacoli enormi a causa delle proprie condizioni".





Per la San Bernardo è stata l'occasione anche per presentare le recenti attività e i progetti per il futuro. "Il progetto di telemedicina avviato in Madagascar a sostegno delle persone più fragili, realizzato in collaborazione con Ripartiamo Aps - ha proseguito Natale - mi riempie d'orgoglio. Ora guardiamo agli Stati Uniti, dove ci siamo recati due settimane fa per una serie di incontri volti a creare delle partnership per acquisire tecnologie più avanzate e portare il nostro know how in ambito homecare, ancora poco sviluppato in America".





Durante il dibattito "Oltre l'ostacolo" ha portato i saluti istituzionali la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza. Il tutto moderato dalla giornalista Simona Tedesco, direttrice della rivista Dove.