Ostuni, oggi sopralluogo dell’amministrazione al cantiere dell’ospedale

Presenti all’incontro gli amministratori di Ostuni, il direttore generale della ASL di Brindisi De Nuccio e l’ing. Rini





OSTUNI (BR) - Si è tenuto questa mattina un sopralluogo presso la nuova ala dell’ospedale di Ostuni, un momento cruciale per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, il vicesindaco Giuseppe Tanzarella, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia, l’assessore alle Politiche Sociali Antonella Turco e il consigliere delegato alla Sanità Cataldo Melpignano.





Per la ASL di Brindisi erano presenti il direttore generale Maurizio De Nuccio e l’ingegnere Sergio Maria Rini, che hanno illustrato i progressi e le prossime fasi del progetto, evidenziando l'importanza della collaborazione istituzionale per il completamento di questa opera strategica per la comunità.





"Stamattina – ha affermato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes – abbiamo effettuato un sopralluogo presso la nuova struttura ospedaliera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori rispetto agli impegni presi nei mesi scorsi. Possiamo finalmente constatare che il progetto sta procedendo nella direzione giusta. Desidero ringraziare la direzione generale per il supporto fondamentale che ha permesso di imprimere una svolta decisiva a questo cantiere, un’opera attesa da troppi anni. Confermiamo che i lavori al piano terra sono completati e che il primo piano, assieme al gruppo ascensori, sarà ultimato nelle prossime settimane. Subito dopo – prosegue Pomes – si attiverà la fase di accreditamento e le procedure burocratiche necessarie, consentendo di aprire i primi reparti entro tre o quattro mesi dall'inizio dell'anno. Questo rappresenta un passo cruciale per trasformare le parole in fatti, un aspetto essenziale per recuperare la fiducia dei cittadini in un ambito delicato come la sanità pubblica. È fondamentale – conclude il sindaco – non solo completare i lavori, ma anche attivare i reparti in tempi brevi. Questo sarà l’impegno prioritario della ASL nelle prossime settimane".





Un altro aspetto rilevante riguarda il completamento del secondo piano e la sistemazione esterna. "Grazie al patto di coesione firmato di recente, disponiamo di 9,3 milioni di euro destinati a queste opere – sottolinea il direttore generale Maurizio De Nuccio. Il progetto esecutivo è già stato consegnato alla struttura tecnica dell'ASR ed è in fase di validazione. Ci aspettiamo di avviare la gara per il completamento della struttura entro i primi tre o quattro mesi del prossimo anno. Questo traguardo ci riempie di orgoglio e continueremo a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Desidero ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale di Ostuni per la sinergia che ha caratterizzato questo percorso. Solo attraverso una comunione di intenti è possibile ottenere risultati di questa portata. Da quando sono arrivato nella provincia di Brindisi come direttore generale dell’azienda sanitaria, ho trovato una collaborazione forte e proficua con le istituzioni locali. Grazie all'amministrazione comunale, l’area tecnica dell’ASR è stata messa nelle condizioni di procedere celermente con gli adempimenti amministrativi, che altrimenti sarebbero stati molto più lunghi. Grazie, dunque, al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali di Ostuni. I risultati di oggi – conclude De Nuccio – ci rendono orgogliosi e ci spingono a continuare su questa strada con determinazione".