Grande attesa per “Ballando con le stelle – Telethon” a Lucera

LUCERA(FG) - Cresce l’attesa per la nona edizione di “Ballando con le stelle – Telethon”, il grande show che vedrà esibirsi personaggi noti del territorio in una gara di ballo a coppie a scopo benefico. Tra i partecipanti di quest’anno ci sono imprenditori, professionisti, medici, insegnanti, titolari di attività commerciali, impiegati, artisti e il sindaco di Biccari.

Domenica 8 dicembre, alle 18, al Palazzetto dello sport il pubblico potrà assistere alle coreografie preparate dalle quindici Stelle con i loro maestri ballerini, oltre alle esibizioni di alcuni dei protagonisti delle passate edizioni. L’intero ricavato della serata è destinato alla ricerca sulle malattie genetiche rare. L’obiettivo è superare la cifra record di oltre 21 mila euro raccolti nel 2023.

La campagna è già partita con successo. Sabato sera, presso Hori, Balconata 2.0, si è svolta la “Cena Spettacolo” a favore di Telethon. “L'evento ha visto la partecipazione di 157 persone e si è rivelato eccezionale in termini di raccolta fondi, con anche una lotteria e un’asta, oltre a canti e balli e una piccola anteprima dello spettacolo di domenica prossima”, ha commentato Biagio Russo, referente Telethon per Lucera e responsabile del Comitato organizzatore.

Le iniziative sono promosse dal Centro Sportivo Casanova e patrocinate dal Comune di Lucera, in collaborazione con numerose associazioni cittadine: Aido, Palestra Energy, Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi”, Sbandieratori e musici “Città di Lucera”, Circolo Unione, Servizio emergenza radio - Radio club “Cavalli”, Colorificio Meridionale, Terra Nostra, This is Art, Gioielleria Stella, Unitre, L’altro mio figlio onlus, Avis, Oleificio Olì, Miky Sport e Noi Noi, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo economico.

La direzione artistica di “Ballando con le Stelle – Telethon” è affidata a Carlo Ventola e, per il settore del ballo, al maestro Raffaele Ferrante.

Come sempre, sono tre le squadre che si sfideranno in pista, la Rossa, la Bianca e la Verde, ciascuna composta da cinque coppie di stelle e maestri.

La Squadra Verde è formata da Antonio Beatrice con Filomena Agriesti, Alessandra Colasanto e Giangi De Masi con Claudio Russo, Annalisa Tedeschi con Luca Biondi, Antonio Lionetti con Sara Erika Diurno, Antonietta Corvino con Delio Buoncristiano.

La Rossa è composta da: Agostino Di Cio con Giulia Biondi, Veronica Delle Donne e Ludovico Testa con Daniela Bognani, Mario Prencipe con Elena Ciavotta, Tiziano Pilla con Simona Lombreglia, Mafalda De Nicola con Lidia Curcelli e Martina Laboragine.

La Bianca è costruita da: Valeria Dori con Erminda Iliceto e Rebecca De Marco, Daniela Di Gioia con Linda Rinaldi e Sofia Sena, Francesca Catapano con Valeria Chiarella, Cira Monaco con Salvatore Longo, Italia Tozzi con Giacomo Siesto.

A loro si aggiungono le squadre tricolore formate da 25 studentesse, coordinate dalla maestra Maria Simona Gentile. La loro performance influirà sulla classifica generale con 3 punti extra che andranno al team principale.

Si tratta di: Giulia Biondi, Valeria De Rosa, Carolina Totaro, Chiara Pignatelli, Ludovica Di Serio, Giorgia Saccone, Giorgia Amorico, Alice Piacquadio (Rossa); Giulia Bilancia, Chiara Pinto, Angelica La Malva, Sara Iuliani, Federica Borsetti, Alessia Montanello, Alesia Iannella, Cristina Montanello, Anna Baldassarre (Verde); Sofia Capobianco, Giulia Sabatino, Benedetta Ornato, Marisa Carrozza, Loredana Perrilli, Sofia Ursitti, Sara Del Gaudio, Irene Lama (Bianca).

Un momento speciale sarà dedicato alla “Stella per una notte” di questa edizione, l’ex modella Maria Finizio che, oltre a ballare con Ferrante, assegnerà un punto a una delle squadre.

Inoltre, anche quest’anno è previsto un entusiasmante spettacolo, ricco di scenografie originali, inframmezzato dalle esibizioni delle scuole di ballo e associazioni sportive che collaborano alla manifestazione: Ballet School, Danzarte, Energy Accademia della danza, Ginnastica artistica Lucera, Ginnastica ritmica Luceria, Lucy Dance e Ritmica One Beat.

La serata sarà condotta da due ex stelle: Vittoria Favilla e Martina Bloise. A esprimere pareri sulle performance sarà la giuria formata dal notaio Liana Benincaso, presidente dell’Aido, Lucia Zoppicante, giudice nazionale e internazionale di danza sportiva, Tonio De Maio, vicepresidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Lembo, presidente dell’Unitre, e Antonio Colatruglio, presidente dell’Avis. Tuttavia, sarà il pubblico a decretare la squadra vincitrice.