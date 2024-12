Grave incidente sulla SS16 all'altezza di Bisceglie: auto si cappotta nello schianto

BISCEGLIE - Un grave incidente si è verificato nella giornata odierna sulla Strada Statale 16, nei pressi di Bisceglie. Secondo le prime informazioni, un'automobile si sarebbe cappottata in seguito a uno schianto, provocando momenti di grande apprensione per la sicurezza degli occupanti e degli altri utenti della strada.Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza alle persone coinvolte. Il traffico sulla SS16 ha subito significativi rallentamenti, con code che si sono formate in entrambe le direzioni.Al momento non si conoscono dettagli sulle condizioni dei feriti, ma ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando saranno disponibili maggiori informazioni sull'accaduto.