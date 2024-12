Rilevare le discriminazione nel territorio tarantino: in preparazione l'indagine statistica del Comune

TARANTO - Migliorare la qualità dei servizi comunali, contribuire ad una migliore comprensione delle dinamiche sociali e promuovere l'inclusione e l'uguaglianza nella comunità tarantina. Sono questi gli obiettivi che potranno essere raggiunti grazie alla prosecuzione del processo di riattivazione, potenziamento e sviluppo delle attività statistiche del Centro Elaborazione Dati che nel 2006 subirono un brusco stop a causa degli effetti causati dal dissesto economico-finanziario a cui il Comune dovette far fronte. Da allora la situazione è completamente cambiata e a dimostrarlo sono le azioni intraprese dall’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci che hanno consentito, già dallo scorso anno, il reintegro dell’Ente civico nel paniere nazionale per il calcolo dell'inflazione, confermando la qualità e l'efficienza del servizio statistico comunale.In questo contesto, va segnalato che l'ISTAT, con circolare n. 2588977/24, ha comunicato il riavvio della "Rilevazione sulle discriminazioni" per l'edizione 2025 nel nostro territorio. Questa indagine, che riprenderà ad aprile 2025, ha come finalità quella di studiare le opinioni della popolazione tra i 18 e i 74 anni riguardo alla presenza di discriminazioni in diverse forme (origine etnica, identità di genere, credo religioso, condizioni di salute, orientamento sessuale). Verranno analizzati episodi di discriminazione in vari ambiti della vita quotidiana, come l'accesso al lavoro, la vita lavorativa, l'esperienza durante gli studi e l'accesso ai servizi pubblici o privati. Saranno inoltre rilevate le opinioni sugli stereotipi verso alcune categorie di persone e il grado di soddisfazione per vari aspetti della vita.In attesa che l’ISTAT definisca il campione di circa 120 famiglie da rilevare, va detto che tutte le operazioni di gestione e raccolta dati sul territorio saranno coordinate dall'Ufficio di Statistica, che ha la sua nuova sede in corso Piemonte n. 83, e che il Comune procederà anche alla selezione di giovani proprio al fine di ottimizzare le attività della rete di rilevazione statistica.