Guasto alla linea elettrica sospende la circolazione dei treni tra Molise e Puglia, disagi per i viaggiatori

FOGGIA - Questa mattina, a partire dalle 5:35, un guasto alla linea elettrica ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra il Molise e la Puglia, in particolare tra Campomarino (Campobasso) e Chieuti (Foggia). Il disservizio sta creando notevoli disagi ai passeggeri, molti dei quali sono in viaggio per le festività natalizie.

I tecnici di Trenitalia sono già al lavoro per ripristinare la normale circolazione, ma al momento la situazione resta complessa. Diversi treni, tra cui almeno sei Alta Velocità e Intercity, stanno registrando ritardi superiori ai 60 minuti, con passeggeri costretti a rimanere a bordo per più tempo del previsto. Inoltre, sono segnalate cancellazioni e limitazioni di percorso per altri treni, compresi quelli Regional.

I viaggiatori che si trovano nelle stazioni coinvolte dal guasto, oltre a quelli sui treni, stanno affrontando disagi, con affollamenti e lunghe attese. Il guasto alla linea elettrica ha messo in difficoltà l'intero sistema ferroviario nella zona, creando un quadro di incertezze per chi si stava spostando in occasione delle festività natalizie.