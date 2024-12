Il Lecce cade a Como: sconfitta per 2-0 nella diciottesima giornata di Serie A

Como 1907 fb

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, uscendo battuto per 2-0 dal Sinigaglia contro il Como nella diciottesima giornata di Serie A. Una partita che ha visto i salentini soffrire l'efficacia offensiva dei padroni di casa, guidati da un Nico Paz in grande forma.

Primo tempo equilibrato con pochi gol e tante occasioni

La gara si accende subito al 5’, quando Patrick Cutrone centra la traversa con una conclusione potente da fuori area. Al 28’, il Lecce risponde con un tentativo pericoloso di Nikola Krstovic, che sfiora il vantaggio.

L’episodio clou della prima frazione arriva al 31’: un fallo di Baschirotto su Cutrone porta al calcio di rigore per il Como. Dal dischetto, però, Nico Paz si fa ipnotizzare dal portiere leccese Wladimiro Falcone, che neutralizza la conclusione. Poco dopo, lo stesso Nico Paz sfiora nuovamente il gol in due occasioni, al 37’ e su punizione al 45’, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Secondo tempo: Como cinico, Lecce senza risposte

La ripresa vede il Como partire forte. Al 4’, arriva il vantaggio dei lariani con un bellissimo tocco al volo di sinistro di Nico Paz, servito da un assist preciso di Cutrone. Poco dopo, al 9’, un gol di Cutrone viene annullato per fuorigioco dopo il controllo del VAR.

Il Lecce cerca di reagire, ma senza fortuna: al 31’, una conclusione di Gabriel Strefezza viene salvata sulla linea da Coulibaly, privando i salentini dell’occasione per pareggiare. Al 34’, il Como raddoppia con Cutrone, che finalizza con un rasoterra preciso su cross di Van Der Brempt.

Nel recupero, il Lecce spreca due opportunità con Morente al 92’ e Ante Rebic, che al 93’ non riesce a schiacciare di testa verso la porta.

Classifica e prossimi impegni

Con questa sconfitta, il Lecce rimane fermo a 16 punti in classifica, scendendo al quartultimo posto. La squadra di Marco Giampaolo, già reduce dalla sconfitta contro la Lazio per 1-2, viene scavalcata dal Verona, che con la vittoria per 3-2 a Bologna raggiunge 18 punti, insieme al Como e al Parma.

Per i salentini, la corsa salvezza si complica ulteriormente. Servirà un cambio di marcia già nel prossimo impegno, per evitare di essere ulteriormente risucchiati nella zona retrocessione.