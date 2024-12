Il Natale In.Con.Tra. in Piazza Europa a Bari

Mercatino solidale

Pesca di beneficenza

Asta solidale

Esibizioni di artisti di strada a cura di CONTESSA CRAVATTINA e YIN e YANG.

Premiazione MARATONA organizzata dal CSI “Babbo Natale in maratona”- 3^ edizione

ESIBIZIONE della scuola di danza ASD DreamDance Bari

ESIBIZIONE della scuola di danza Millenniumdanceacademy Di Alessio Stea

SFILATA DI MASCOTTE e SOPRESA DI BABBO NATALE

LABORATORIO CREATIVO a cura di La casa delle genitorialità

BARI - Il prossimo 14 e 15 dicembre 2024 si terrà l'evento IL NATALE INCONTRA PIAZZA EUROPA, mercatino solidale in Piazza Europa a Bari, organizzato dal club LIONS Gioacchino MURAT di Bari in favore e con la collaborazione della associazione "IN.CON.TRA.", con il patrocinio del Municipio 3 del Comune di Bari.Un mercatino di Natale che nelle giornate del 14/15 dicembre c.a. coinvolgerà artigiani ed espositori (articoli vintage, second hand, modernariato, artigianato creativo, dischi, libri, fumetti, giocattoli), nonché artisti di strada. Tutti i proventi della vendita dei prodotti andrà in beneficenza all'Associazione InContra, un’associazione laica di volontariato che pone in essere azioni positive di contrasto alla povertà prestando aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno e che sono in condizioni di difficoltà ed emarginazione, nel profondo rispetto dell'individualità altrui senza distinzione di età, razza, ceto sociale.Durante l'evento ci sarà anche una pesca di beneficenza con regali forniti dagli sponsor CASABARI; LND PUGLIA; OTTICA COLIANNI, RE MIDA Parrucchieri; PUBLISTUDIO Snc; BAR VIRGIN: FARMACIA DE LEONARDIS; CENTRO ANALISI CLINICHE SAN PAOLO; CENTRO ODONTOIATRICI SPECIALISTICI, AUTOSCUOLA LACENTAURO.Inoltre ci sarà un'asta solidale con capi di abbigliamento, oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, tutti in buono stato.In contemporanea passerà da Piazza Europa in via eccezionale la 3a edizione della Maratona "Babbo Natale in maratona" organizzata dal CSI.Programma dell'evento: