Progetto Costa Sud: avviata la Conferenza di Servizi per il Lotto 3 'Parco Litoraneo Torre Carnosa'

BARI - La ripartizione Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Bari ha dato il via alla conferenza di servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo relativo al lotto 3 del piano Costa Sud, noto come Parco Litoraneo "Torre Carnosa". Questo passaggio è essenziale per acquisire i pareri necessari e proseguire con la fase esecutiva di un progetto che punta a ridefinire radicalmente il profilo del litorale sud della città.

Un Progetto per Ridare Vita alla Costa

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa:

"Stiamo lavorando per trasformare un’area degradata in uno spazio pubblico inclusivo, sostenibile e accessibile a tutti. Il progetto Costa Sud rappresenta una svolta per Bari, sia dal punto di vista urbanistico che sociale, ambientale ed economico. Contiamo di avviare tutti i lotti entro luglio 2025, includendo espropri e compensazioni, per restituire ai cittadini una costa rinnovata e pienamente fruibile."

Il Contesto del Lotto 3

L’area interessata dal progetto si estende lungo la piana costiera tra la ferrovia e la costa rocciosa, attualmente affiancata da una strada carrabile e caratterizzata da orti costieri abbandonati. L’intervento si collega al Lido Trullo, anch’esso oggetto di riqualificazione, e si inserisce in un contesto che prevede l’integrazione con progetti di RFI e il rispetto dei vincoli paesaggistici.

Principali Interventi Previsti

Riqualificazione e Fruizione della Costa

Il progetto punta a ridefinire la strada litoranea, con:

Riprofilazione del tracciato : arretramento della viabilità nel settore occidentale e trasformazione in passeggiata ciclo-pedonale lungo la costa.

: arretramento della viabilità nel settore occidentale e trasformazione in passeggiata ciclo-pedonale lungo la costa. Percorsi ciclo-pedonali: corsie ciclabili nel settore orientale e una passeggiata sul lungomare, arricchita da spazi relax, solarium e accessi al mare.

Valorizzazione Ambientale

Interventi significativi includono:

Depavimentazione e rinaturalizzazione : asportazione dell’asfalto per sostituirlo con materiali drenanti e pavimentazioni ecocompatibili.

: asportazione dell’asfalto per sostituirlo con materiali drenanti e pavimentazioni ecocompatibili. Piantumazione e forestazione urbana : riqualificazione della gariga e della macchia mediterranea, con la creazione di una pineta.

: riqualificazione della gariga e della macchia mediterranea, con la creazione di una pineta. Gestione delle acque meteoriche: introduzione di rain garden per il drenaggio sostenibile.

Servizi e Infrastrutture Reversibili

Il progetto prevede strutture leggere, tra cui:

Chioschi ristoro, pedane solarium e passerelle per la discesa a mare.

Realizzazione di manufatti prefabbricati in materiali ecosostenibili, facilmente rimovibili per preservare l’ambiente.

Accessibilità e Mobilità

La viabilità carrabile sarà progressivamente ridimensionata:

Nel settore orientale, sarà rinnovata con marciapiedi accessibili e attraversamenti pedonali inclusivi.

Nel settore occidentale, la strada sarà arretrata e destinata esclusivamente a mezzi di soccorso e residenti.

Una Passeggiata tra Natura e Relax

La nuova passeggiata pedonale sarà il fulcro del parco, con percorsi immersi nella macchia mediterranea, aree per attività ricreative e punti di accesso al mare. Particolare attenzione sarà riservata agli scogli, attualmente poco fruibili, con solarium e passerelle reversibili che rispettano il paesaggio naturale.

Progettazione e Futuro

Affidata alla società di ingegneria Dodi Moss, la progettazione tiene conto dei vincoli paesaggistici e delle esigenze di compatibilità con le proprietà private. Il lotto 3 rappresenta un tassello cruciale per completare l’ambizioso piano Costa Sud, destinato a diventare un modello di riqualificazione sostenibile per il litorale barese.