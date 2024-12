Lecce-Monza 2-1: i giallorossi ritrovano la vittoria al 'Via del Mare'

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce supera il Monza 2-1 nella sedicesima giornata di Serie A, in un match combattuto giocato allo stadio “Via del Mare”. I salentini conquistano tre punti importanti, staccandosi dalla zona bassa della classifica e agganciando la Roma a quota 16 punti.

Primo tempo emozionante

Il Lecce sblocca subito la partita: al 3’, su un preciso cross di Berisha, Morente segna con un elegante tocco al volo di destro. I giallorossi hanno poi l’occasione di raddoppiare al 14’, ma Krstovic si fa parare un rigore da Turati, concesso per un fallo di Bianco su Dorgu.

Il Monza reagisce e al 17’ va vicino al gol con Mota Carvalho, mentre un minuto dopo è ancora Krstovic a sfiorare la rete. Al 21’ i brianzoli si rendono pericolosi con Daniel Maldini, ma senza successo.

Il pareggio arriva al 36’: su un cross di Bianco, Dorgu devia di testa nella propria porta, regalando il momentaneo 1-1 al Monza. Il Lecce, però, non si arrende e al 44’ torna in vantaggio con una splendida girata di sinistro di Krstovic, servito da Pierotti.

Secondo tempo tra Var e occasioni mancate

Nella ripresa il Lecce sfiora il terzo gol al 12’ con Dorgu, ma il Monza risponde al 13’ con una rete di Bianco, annullata dal Var per fuorigioco.

I brianzoli continuano a cercare il pareggio, e al 25’ Mota Carvalho fallisce di poco l’occasione per rimettere tutto in equilibrio. Nel finale, al 42’, un’altra chance per il Monza con Daniel Maldini, ma il figlio d’arte non riesce a concretizzare.

Classifica e prossimi appuntamenti

Con questa vittoria, il Lecce sale al dodicesimo posto in classifica con 16 punti, a pari merito con la Roma. Il Monza, invece, resta ultimo con 10 punti, condividendo la posizione con il Venezia.

Una vittoria che regala fiducia ai giallorossi, mentre i brianzoli dovranno lottare ancora per risalire dalla zona retrocessione.