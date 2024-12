Inaugurati due defibrillatori a Pezze di Greco, un passo importante verso un Comune Cardioprotetto con la presenza del Direttore Generale dell'ASL di Brindisi

PEZZE DI GRECO DI FASANO (BR) – Ieri pomeriggio, la frazione di Pezze di Greco ha accolto con entusiasmo l'inaugurazione di due defibrillatori, un'iniziativa promossa nell'ambito del progetto "Comune Cardioprotetto", ideato dall'associazione "Salvare si Può". – Ieri pomeriggio, la frazione di Pezze di Greco ha accolto con entusiasmo l'inaugurazione di due defibrillatori, un'iniziativa promossa nell'ambito del progetto "Comune Cardioprotetto", ideato dall'associazione "Salvare si Può".





L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Direttore Generale dell'ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, il direttore del distretto 2, Giuseppe Pace, il consigliere comunale e provinciale, Giuseppe Ventrella, il parroco Don Donato Liuzzi, e il consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia.





Il primo defibrillatore, donato dalla farmacia Patronelli e rappresentato dalla dottoressa Caterina Patronelli, è stato posizionato in piazza XX Settembre, mentre il secondo, offerto dai commercianti locali, è stato collocato in Via Nazionale.





Tommaso Gioia ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando: "Qualche mese fa, mi è stato presentato il progetto tramite il consigliere Giuseppe Ventrella, il quale ho subito considerato importante e utile. Ho voluto parlarne al Direttore Generale dell'ASL di Brindisi, anch'esso entusiasta. L'obiettivo è inserire un defibrillatore in ogni città della provincia di Brindisi, con corsi promossi dall'associazione 'Salvare si Può' ai quali possono partecipare tutti i cittadini. Inoltre, hanno progettato un'app che permette di localizzare il defibrillatore più vicino in caso di emergenza e di allertare il primo operatore disponibile".





"Il mio ringraziamento" afferma il direttore generale Maurizio de Nuccio "va a tutti i soggetti che hanno permesso questo splendido risultato, grazie in particolare alle associazioni di volontariato, alle istituzioni e al consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, è proprio con la sinergia e con lo stare insieme che si crea una rete capace di fare delle cose che sembrano piccoli gesti ma che in realtà, sono delle grandi azioni che rappresentano delle testimonianze del nostro operato, che è bene ricordarlo, ha un obiettivo comune, ovvero quello del benessere dei cittadini di questa comunità, infatti, questi due apparecchi salvano la vita delle persone".





La presenza di defibrillatori sul territorio è fondamentale per salvare vite in caso di arresto cardiaco. L'invito è esteso a chiunque desideri contribuire a questa causa, donando un defibrillatore da collocare nella propria città.