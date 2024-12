Inseguimento sulla SS16: rapinatori in fuga speronano le forze dell'ordine a Giovinazzo

GIOVINAZZO - Momenti di alta tensione questa mattina sulla SS16, dove si è verificato un rocambolesco inseguimento tra una banda di rapinatori, la Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza. L’episodio si è concluso nei pressi di Giovinazzo, con uno speronamento che ha causato alcuni feriti, tra cui anche alcuni membri della banda.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la banda, in fuga dopo una rapina, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine lungo la statale. Ne è nato un inseguimento a velocità sostenuta, con le pattuglie della polizia e della Guardia di Finanza impegnate a fermare i rapinatori.

L’epilogo è avvenuto all’altezza di Giovinazzo, dove i malviventi hanno tentato una manovra disperata per sfuggire alla cattura, speronando i mezzi delle forze dell’ordine. Lo scontro ha causato diversi feriti, anche se al momento non si hanno dettagli sulle loro condizioni.

Disagi alla circolazione

L’inseguimento e il successivo speronamento hanno avuto un impatto significativo sulla circolazione stradale. La SS16 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso. Gli automobilisti sono stati costretti a lunghe code e deviazioni.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora esaminando i dettagli della rapina che ha dato origine alla fuga e stanno identificando i membri della banda. I rapinatori superstiti sono stati fermati e sono attualmente sotto custodia per essere interrogati.