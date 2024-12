Maxi-operazione antidroga: 21 arresti nelle province di Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Cosenza

BARI - Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri hanno portato a termine una vasta operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, eseguendo 21 arresti (11 in carcere e 10 ai domiciliari) nelle province di Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Cosenza. Le misure restrittive sono state emesse dal gip di Lecce, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (DDA), che ha coordinato l'indagine.Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe gestito un’articolata rete di spaccio, suddivisa in diverse aree operative e con ruoli ben definiti all'interno dell'organizzazione.Alle operazioni hanno partecipato circa 100 militari del Comando provinciale di Taranto, con il supporto di Nuclei Cinofili di Modugno e Potenza, Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, 6º Nucleo Elicotteri.