Kialonda Gaspar, infortunio grave: Lecce privo del difensore per due o tre mesi

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce deve fare i conti con un’assenza pesante: il difensore angolano Kialonda Gaspar ha subito un grave infortunio durante la partita persa 4-1 contro la Roma allo stadio “Olimpico” il 7 dicembre, in occasione della quindicesima giornata di andata della Serie A.

Gaspar ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento collaterale e un interessamento del legamento crociato. Un infortunio che richiede tempi di recupero lunghi: il giocatore sarà assente per circa due o tre mesi, con il ritorno in campo previsto tra febbraio e marzo 2025.

Il difensore non ha potuto partecipare alle successive partite del Lecce contro il Monza e la Lazio al “Via del Mare”, lasciando un vuoto importante nella retroguardia giallorossa. Gaspar, in questa stagione, aveva disputato tutte le prime 15 partite della squadra salentina, dimostrandosi uno dei punti fermi dello schieramento di Marco Giampaolo.

Nella sua carriera, il giocatore angolano ha militato nell’Estrela Amadora in Portogallo e nel Sagrada in Spagna. A livello internazionale, Gaspar vanta 35 presenze con la maglia dell’Angola, consolidandosi come uno dei difensori più esperti e affidabili del panorama africano.

Questo infortunio rappresenta un problema non da poco per l’allenatore Marco Giampaolo, che dovrà trovare soluzioni alternative per rafforzare la difesa in un periodo cruciale della stagione. Il Lecce, che si trova in piena corsa per la salvezza, avrà bisogno di compattezza e determinazione per superare le difficoltà.

Intanto, la squadra riprenderà gli allenamenti domani per preparare la sfida contro il Como, in programma lunedì 30 dicembre alle 18:30 allo stadio “Sinigaglia”. Il match, valido per la diciottesima giornata di andata della Serie A, sarà un’occasione importante per i salentini per cercare punti preziosi in vista della seconda metà del campionato.