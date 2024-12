La Befana in visita ai bambini dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII: un'edizione ricca di solidarietà e musica

BARI – La tradizione della Befana si rinnova anche quest'anno con un evento speciale dedicato ai bambini degenti dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il 6 gennaio alle ore 10, la Befana, accompagnata dai Vigili del Fuoco, porterà con sé tanti giocattoli e calze di cioccolata, regalando momenti di gioia e serenità ai piccoli pazienti. L'iniziativa, giunta alla sua 36esima edizione, è organizzata dall'Associazione Impegno 95, con il supporto di numerosi ospiti e la partecipazione di importanti realtà locali.

Il programma dell'evento prevede l’introduzione da parte del responsabile artistico Nicola Papagna, seguito dai saluti del presidente dell'Associazione Impegno 95, Gaetano Balena, e dalla presenza del Sindaco di Bari, Vito Leccese. Durante la mattinata, il pubblico potrà assistere a numerose performance artistiche, con la partecipazione del Imperial Royal Circus, e dell'Associazione Culturale e Musicale Crisalide, presieduta da Teresa De Felice, con il Maestro Daniela Sornatale alla direzione e il Maestro Giuseppe Ciaramella al pianoforte.

Ad arricchire l'evento, ci sarà un'esibizione canora con N0emy Felice, Di Palma Noemy, Raffaele Vwhtola, Leo Di Palma, Mirko Di Bartolomeo, e molti altri artisti a sorpresa, che allieteranno i presenti con canti e musiche natalizie.

Un momento particolarmente significativo della mattinata sarà la consegna del Premio Solidarietà alla Comunità Sant'Egidio di Bari, alla Mensa della Cattedrale di Bari, all'Equanima Banco Solidarietà, e ad altri enti impegnati in azioni di solidarietà, tra cui una targa “Gesto d’Amore” in onore dell'Ispettore Francesco Salamida dei Vigili del Fuoco.

Al termine della cerimonia, la Befana, insieme al coordinatore dei volontari, Cav. Luca Balena, già funzionario dei Vigili del Fuoco, e alla Croce Rossa Italiana rappresentata da Natilla Gartano, distribuirà doni e calze di cioccolata ai bambini ricoverati, portando loro un sorriso e un po' di magia.

Nel pomeriggio, la Befana farà visita ai bambini oncologici del Policlinico di Bari e all’Associazione Bambini Emofilici ABCE, presieduta da Cristina Cassone e con la direzione del reparto Paola Giordano, per consegnare anche a loro giocattoli e calze di cioccolata, offerte da Gaetano Frulli, presidente del Gruppo Frulli Rappresentanze Srl, e dai fondatori del Gruppo Megamark, Cav. Giovanni e Francesco Pomarico. A contribuire anche Vincenzo Lioce e Monica Maffei della Magna PT.

Questa iniziativa rappresenta un momento di grande solidarietà e vicinanza per i bambini che vivono difficili situazioni di salute, unendo la comunità in un gesto di amore e speranza, che si rinnova ogni anno con il sorriso della Befana e l’impegno degli organizzatori e delle istituzioni locali.