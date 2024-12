La magia del Natale arriva ad Alberobello con la Calata di Babbo Natale

ALBEROBELLO – Il Natale si accende ad Alberobello con l’evento più atteso dell’anno: la Calata di Babbo Natale! Domenica 22 dicembre, il centro storico della città dei trulli si trasformerà in uno scenario da favola, grazie a uno spettacolo unico che darà ufficialmente inizio alle festività natalizie.

Un momento magico per grandi e piccini

L’appuntamento è fissato per le ore 17:00, con partenza da Piazza del Popolo. Babbo Natale arriverà in grande stile, calandosi dall’alto attraverso una spettacolare teleferica, per raggiungere il suggestivo Largo Trevisani. Ad accompagnare la discesa, un tripudio di luci scintillanti, melodie natalizie e un’atmosfera calda e accogliente che incanterà tutti i presenti.

Subito dopo la sua emozionante calata, Babbo Natale sarà disponibile per incontrare i più piccoli, scattare foto ricordo e ricevere le tanto attese “letterine dei desideri”.

Un evento in totale sicurezza

La Calata di Babbo Natale, inserita nel programma We Are in Trulli e patrocinata dal Comune di Alberobello, è organizzata dalla Pro Loco Alberobello in collaborazione con il CAI Sezione di Gioia del Colle e il GASP - Gruppo Archeologico Speleologico Pugliese. Con la partecipazione di oltre 20 esperti, tra istruttori e speleologi, l’evento sarà garantito in piena sicurezza per tutti i presenti.

Un’esperienza indimenticabile

Oltre a regalare momenti di gioia e meraviglia, la Calata di Babbo Natale rappresenta un’occasione per vivere il Natale in una delle località più suggestive d’Italia, nota per i suoi trulli Patrimonio UNESCO. L’iniziativa mira a coniugare lo spirito delle festività con l’impegno sociale e la valorizzazione del territorio.

Non perdere questa straordinaria esperienza! Porta la tua famiglia e i tuoi amici ad Alberobello per vivere insieme la magia e il calore del Natale.

Per maggiori informazioni:

Telefono: +39 379 2987173

+39 379 2987173 Email: info@prolocoalberobello.it

info@prolocoalberobello.it Sito web: www.prolocoalberobello.it

Vivi la magia del Natale ad Alberobello… ti aspettiamo! 🎅✨