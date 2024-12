La Notte delle Candele 2024 illumina Nardò

NARDO' - Si conclude domani 14 dicembre nella splendida cornice religiosa della Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta a Nardò l’ottava edizione della Notte delle Candele. La rassegna organizzata da Euforica APS continua coinvolgendo sempre più cittadine pugliesi nel celebrare l’antica tradizione di Santa Lucia, una delle festività religiose più significative nella Regione. Alle ore 20.00 si esibirà l’evocativo Coro di Santa Lucia della Svenska kyrkan Frösön (Chiesa di Svezia di Frösön, Jamtland), che nei giorni scorsi ha toccato diverse tappe con le melodie natalizie svedesi.Il 2024 ha esplorato la devozione alla Santa originaria di Siracusa, seguendo il connubio luce- tradizione: "Light up the Tradition". Una preghiera, anche visiva fatta di luce, luoghi sacri, capaci di mostrare radici comuni in tutta la cultura europea tra Puglia, Sicilia e Svezia. Il tutto in un anno, il 2024, che segna nella sua conclusione, il Giubileo Luciano, con il ritorno delle sacre spoglie di Santa Lucia a Siracusa.Anche questa edizione ha coinvolto differenti città pugliesi - Andria, Bari, Locorotondo, Nardò e Scorrano - con la partecipazione e il sostegno di importanti partner istituzionali: l'Ambasciata di Svezia in Italia, il Consolato Onorario di Svezia a Bari; la Regione Puglia, il Castello Svevo di Bari – Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia - Castel del Monte, Puglia Culture, i Comuni di Bari, Andria, Locorotondo, Nardò, Scorrano, l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, la Diocesi di Nardò-Gallipoli, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS Consiglio Regionale Pugliese, IKEA Bari e BCC Locorotondo.Il concerto è interamente gratuito per tutti i partecipanti. La prenotazione non è richiesta.Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento: info@euforica.net - www.euforica.net