'La prevenzione nel tuo Quartiere' fa tappa a San Pio

BARI – La campagna di informazione e sensibilizzazione itinerante sugli Screening oncologici “La prevenzione nel tuo Quartiere” fa tappa a Bari in zona San Pio.L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, domenica 15 dicembre 2024 approderà in piazzetta Eleonora, dalle ore 10 alle 13, nel cuore del V Municipio di Bari, Santo Spirito - Catino - San Pio.Nel corso dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Donna e Salute e con il patrocinio del Comune di Bari-Assessorato al Welfare, gli operatori della ASL saranno a disposizione per fornire informazioni e orientare le persone sugli esami offerti. In mattinata interverrà anche il direttore generale facente funzioni della ASL Bari, Luigi Fruscio.