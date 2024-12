La piccola 'Gioia' nasce in ambulanza: tempestivo intervento di una equipe sanitaria del 118 di Trinitapoli

TRINITAPOLI - La piccola Gioia (nome di fantasia) aveva fretta di nascere ed è venuta alla luce direttamente in ambulanza grazie al perfetto intervento di una equipe sanitaria del 118 di Trinitapoli 2. E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 18 dicembre quando è giunta alla centrale operativa del numero di emergenza una chiamata di richiesta intervento all’interno del CARA di Borgo Mezzanone. Il centro di accoglienza, fuori dal territorio di competenza della BAT, attraverso la centrale operativa ha allertato la postazione di Trinitapoli gestita in convenzione da Sanitaservice ed ASL BAT per l’urgenza.L’arrivo al CARA e la partenza immediata verso il Policlinico Riuniti di “Foggia”. Ma la piccola Gioia non ha potuto attendere di più e sua mamma, 30enne, ha partorito praticamente all’ultima rotonda prima dell’ospedale. In Pronto Soccorso era già pronta l’equipe di ginecologi che hanno immediatamente preso in carico la donna. In pochi minuti, insomma, il gran lavoro delle equipe sanitarie hanno consentito di far nascere in sicurezza la piccola Gioia che ora sta bene così come sta bene sua mamma.