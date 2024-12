“Vocabolario del Dialetto Putignanese”: alla riscoperta dell’anima più antica di una comunità

BARI - Putignano, celebre cittadina pugliese nota per il suo storico Carnevale, celebra un’altra preziosa tradizione: il dialetto locale. Grazie al “Vocabolario del dialetto putignanese”, opera di Domenico Mongelli a cura di Nina Bianco, pubblicato da NeP edizioni, questo patrimonio linguistico prende nuova vita, rendendo omaggio alla memoria e alla cultura della comunità.

Un’ardua impresa linguistica

Mongelli ha affrontato la sfida di mettere per iscritto il dialetto putignanese, ricco di cadenze e suoni unici, cercando di riprodurre fedelmente la complessità del parlato. Il vocabolario dà priorità ai termini più antichi e significativi, privilegiando le parole che differiscono dal lessico italiano, e tralasciando i cosiddetti “italianismi”.

Grazie a un accurato ordine alfabetico, simboli fonetici e abbreviazioni, l’opera conserva e tramanda parole ormai in disuso, rappresentando una finestra sulla tradizione orale e culturale del passato.

Tra lingua, cultura e ricordi

Il volume non si limita a elencare voci e definizioni. Attraverso proverbi, aneddoti, modi di dire e leggende popolari, offre uno spaccato della vita di un tempo, permettendo ai lettori di immergersi nella realtà putignanese ormai smarrita. Un’opera che diventa strumento prezioso per le nuove generazioni, affinché possano riscoprire e custodire le radici culturali della loro comunità.

Il sottotitolo del libro, “Accussé parlàvǝn serǝm i serǝt” (Così parlavano mio nonno e tuo nonno), richiama con affetto il legame con gli antenati, valorizzando il dialetto come bene immateriale di inestimabile valore.

Un ponte tra passato e futuro

Mongelli non si propone come linguista o glottologo, ma come narratore e custode di una memoria collettiva che rischiava di andare perduta. Il “Vocabolario del dialetto putignanese” è molto più di un dizionario: è un atto d’amore verso una comunità e un territorio, un invito a guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini.

Un’opera da non perdere per chi vuole preservare l’identità e l’autenticità della cultura putignanese.