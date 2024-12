Le Propaggini aprono il Carnevale di Putignano 2025: 8 gruppi al via nella festa di piazza del 26 dicembre

PUTIGNANO – Cresce l’attesa per l’avvio ufficiale della 631ª edizione del Carnevale di Putignano, che prenderà il via con il tradizionale rito delle Propaggini. L’evento, simbolo della cultura popolare della città, si terrà giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, protettore della città, a partire dalle ore 16.00 in via Roma, nei pressi dell’ex tribunale.

A dare il via alla festa saranno 8 gruppi di “propagginanti” che si esibiranno in uno spettacolo di piazza, raccontando con satira e umorismo i fatti salienti dell’anno che sta per concludersi. Tra battute in dialetto putignanese, “cipponi” e “scrialate”, i partecipanti non risparmieranno certo i commenti scherzosi nei confronti degli amministratori locali e dei personaggi più in vista della comunità. Ogni gruppo avrà a disposizione un tempo massimo di 25 minuti per le proprie esibizioni, con il rischio di penalità in caso di sforamento del tempo, come stabilito dalla giuria.

L’estrazione dell’ordine di esibizione è avvenuta ieri presso la sede della Fondazione Carnevale, e i gruppi partecipanti si alterneranno sul palco secondo il seguente ordine:

Giugno 87 A Cumpagneie d’i Uagnon I Trap’lir cu i ceppon I Zannìer I Petécchie La Zizzania I Capturt du Frallion I Spatriat

Una grande novità di quest’anno riguarda la giuria popolare: infatti, il 20% del voto finale sarà espresso da una selezione di 10 cittadini maggiorenni, estratti a sorte dall’anagrafe, per rendere il giudizio ancora più rappresentativo della volontà popolare.

Il rito delle Propaggini, che oggi è diventato una festa di piazza, affonda le radici in una tradizione antica. Si racconta che nel lontano 1394, i contadini putignanesi, durante la piantumazione delle “propaggini” delle viti, accolsero con gioia le reliquie di Santo Stefano, traslate dai Cavalieri di Malta dall’abbazia di Monopoli a Putignano. Nel corso dei secoli, il rito si è evoluto, trasformandosi nell’occasione annuale di ritrovo per tutta la comunità, che dà inizio alla manifestazione più identitaria della città: il Carnevale di Putignano.

L’edizione 2025 promette di essere un’edizione speciale, con la partecipazione di numerosi gruppi locali pronti a divertire e a coinvolgere il pubblico in una festa di cultura, tradizione e allegria.