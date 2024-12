Maltempo in Puglia: attese venti forti e mareggiate a partire da domani

BARI – A partire dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre 2024, e per le successive 24-36 ore, la Puglia sarà interessata da condizioni meteo avverse. Secondo le previsioni, si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte, che colpiranno principalmente le zone costiere e le aree interne della regione.

Il maltempo porterà anche mareggiate lungo le coste esposte, con possibili disagi per la navigazione e per le attività che si svolgono lungo la fascia costiera. Le raffiche di vento, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza, potrebbero causare danni a strutture precarie, alberi e cartellonistica stradale.

Si raccomanda particolare prudenza alla popolazione, soprattutto in prossimità delle coste e nelle aree più esposte al vento, nonché agli automobilisti che potrebbero incontrare difficoltà nel percorrere le strade esposte a raffiche di forte intensità.