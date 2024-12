'Le Vie del Natale 2024': entra nel vivo il ricco cartellone della Città di Trani con la settimana che precede il Natale

TRANI - Entra nel vivo il rutilante cartellone della Città di Trani “Le Vie del Natale” con la settimana che precede il Natale.Tante le iniziative - più di 150 - per tutta la famiglia che fanno da richiamo per i cittadini ma anche per gli abitanti temporanei di Trani, tra turisti e curiosi delle città limitrofe.Concerti, spettacoli, festival, moda solidale, presepi, mercatini, degustazioni, casa di Babbo Natale, magia, illusionisti, luminarie, cori e tanto altro che celebrano al meglio l’atmosfera natalizia con un occhio particolare per i bambini. Fino all’Epifania tutta la città è in festa: non solo il centro cittadino e commerciale, ma anche diversi quartieri sono animati, da Pozzo Piano a via Mario Pagano, da Piazza Gradenigo al Centro Storico e al quartiere ebraico, da Piazza Albanese a Piazza Teatro, dal cuore commerciale del centro cittadino alla Villa comunale.Simboli delle festività sono diventati l’imponente albero di 18 metri in Piazza delle Repubblica e della Stella di 17 metri sul Fortino della Villa Comunale (a cura dell’azienda leader per le luminarie Paulicelli), visibile anche dal porto.Quest’anno un grande impulso al coinvolgimento dei turisti lo sta dando l’associazione ETS Visit Trani che raccoglie prevalentemente operatori extralberghieri della città, oltre che coloro che operano in campo turistico, che sta coordinando, in collaborazione con l’amministrazione tranese, la gestione della comunicazione di un cartellone unico e contribuisce con le proprie strutture associate a veicolare le informazioni degli eventi per moltiplicarne l’eco. A cura di Visit Trani, inoltre, visite guidate con itinerari studiati ad hoc per tutti, alcune espressamente pensate per i bambini.Dopo il week end appena trascorso, continua fino all’Epifania la possibilità di scoprire l’abbagliante bellezza della città e la sua storia. Guide turistiche certificate dalla Regione Puglia conducono turisti e curiosi alla scoperta della Perla dell’Adriatico. Sabato 21 dicembre, dalle ore 16:30, l’itinerario prevede “Trani ebraica e medievale – a spasso nella Giudecca tra le sinagoghe”. Domenica 22 dicembre, invece, dalle ore 10:00, al centro del quarto appuntamento c’è “Dal castrum al borgo: storia, famiglie e trasformazioni di una città – un viaggio dalle origini di Trani al borgo ottocentesco, le grandi famiglie dal Rinascimento al declino del XIX secolo”. Tutte le visite partiranno da Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51. Per la partecipazione è previsto un contributo simbolico di € 5,00 a persona a sostegno delle attività dell'ente da versare direttamente in biglietteria a Palazzo Beltrani poco prima della partenza. Prenotazione obbligatoria tramite i link: https://www.eventbrite.it/e/visite-guidate-le-vie-del-natale-2024-sabato-21-dicembre-tickets-1109120070989 (per sabato 21 dicembre) e https://www.eventbrite.it/e/visite-guidate-le-vie-del-natale-2024-domenica-22-dicembre-tickets-1109121906479 (per domenica 22 dicembre) o telefonando alla biglietteria di Palazzo Beltrani 0883 500044 - max 30 partecipanti.Martedì 17 dicembre dalle ore 19:00 continuano inoltre le degustazioni a cura di Artevino in Piazza Albanese nei pressi del locale Retrogusto.Dopo il grande successo riscosso nei primi giorni di apertura, dopo l’inaugurazione dello scorso 14 dicembre, della seconda edizione de La Magia del Natale, a cura dell’Associazione Falchi Trani con il sostegno economico della Città di Trani, la Casa di Babbo Natale, nel cuore del centro storico, a due passi da Piazza Longobardi, in via Accetta 28, continua a calamitare l’attenzione dei più piccoli e delle famiglie. Una dimora di 500 mq in cui si può visitare la cucina, la camera da letto, la fabbrica dei giocattoli e tanto altro del “Babbo” più famoso al mondo, accompagnato da Elfi e dal Grinch che animano il tour, coinvolgendo i bambini con racconti e preparativi per la festa. Alla fine del percorso i più piccoli possono scrivere e consegnare la loro letterina e ritirare un piccolo dono. La Magia del Natale è visitabile fino al 30 dicembre, esclusi i giorni 24-25 e 26, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con ingressi a pagamento ogni 30 minuti. La prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma web dedicata al link: https://www.eventbrite.it/e/1028861230637?aff=oddtdtcreator Info: cell: 3275363476.Continuano durante la settimana, prima del week end, i laboratori creativi per bambini come quello di mercoledì 18 dicembre “Nonno, raccontami il Natale”, un incontro dedicato alle tradizioni e ai ricordi, organizzato da Family Lab in via Caposele 60, dalle ore 17,30, info: tel. 0883011094 - familylabtrani@libero.it Rimandato all’anno nuovo, invece, l’attesissimo concerto “Christmas in Love” del gruppo "The Carol Singers" con la partecipazione della straordinaria artista Federica Paradiso, previsto per mercoledì 18 dicembre, a cura dell’associazione Filo Rosso Aps di Trani, in collaborazione con l'Associazione Coro Opera Festival di Bitonto.Con la rassegna Trani Christmas Park, tra mercatini e magia, giunto alla terza edizione, anche Piazza Gradenigo sarà animata da giovedì 19 dicembre al 6 gennaio a cura dell’ass. Storia Viva, con l’obiettivo, tra musica live, danza, eventi di solidarietà e socio-culturali, spettacoli di magia, artisti di strada e tanto altro, di ricreare luoghi di aggregazione per le famiglie spesso poco valorizzati. Per l’inaugurazione di giovedì prossimo, alle 18:00 la diretta con gli speaker di Radio Selene e, a seguire, dalle ore 21:00, un concerto live con la Fronte del Blasco, tribute band di Vasco Rossi, e dalle ore 23:00 dj set.Nel cartellone anche l’iniziativa musicale a cura dell'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio di venerdì 20 dicembre. Il musical "È ancora Natale nel paese di Gesù" che vede protagonisti gli alunni e gli studenti dell’istituto storico della città di Trani e coinvolge tutta la comunità cittadina. A partire dalle ore 17.30, sfilando in corteo, partendo dal plesso "Giustina Rocca", gli alunni, insieme ai loro genitori, ai docenti ed alle autorità, raggiungeranno Piazza della Repubblica (ore 18) dove si terrà la rappresentazione del musical. La recitazione sarà ad opera di alunni della scuola dell'infanzia dei plessi Madre Teresa di Calcutta, Rodari e Papa Giovanni XXIII. Ci saranno anche gli alunni di classi IV e V della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo, plessi D'Annunzio e Stendardi. Insieme si esibiranno in recitazione e canti, accompagnati dall'orchestra della scuola secondaria di primo grado.Tanti gli appuntamenti per il sabato e la domenica che precedono il Natale.L’ass. Trani Tradizioni animerà dalle ore 17:00 con alcune esibizioni Piazza della Repubblica e le vie limitrofe.Via Mario Pagano, cuore pulsante tra la Trani antica e moderna, si trasforma ancora per il prossimo week end in un palcoscenico di eventi e iniziative per grandi e piccini, organizzati dall'Associazione della Croce Bianca onlus, in collaborazione con le attività commerciali e botteghe artigiane locali e Visit Trani. Sabato 21 dicembre, dalle ore 16:30, sarà la volta di un Laboratorio per bambini (dai 6 ai 10 anni), dedicato alla creazione di dolci natalizi, a cura di Anna Maria Barnabà, presso il Ristorante Fefino (via Mario Pagano 176). L’attività è gratuita con prenotazione al numero 3494658762.Tra gli appuntamenti più suggestivi di tutto il cartellone “Le Vie del Natale”, sempre sabato, in serata, dalle ore 20:00, spicca il concerto "Candle Lights" in via Mario Pagano 203 (in caso di pioggia il concerto si terrà nel ristorante Fefino) a cura dell’associazione culturale Percussion Art. In un'atmosfera incantevole, il duo Kora Connection, composto da Diego Catalano al kora, kalimba, elettronica e voce e Stefano Del Sole al vibrafono, marimba ed effetti digitali, trasporterà il pubblico in un viaggio musicale unico, tra sonorità tradizionali africane e sperimentazioni contemporanee.Il cuore pulsante del centro storico si anima anche per il prossimo fine settimana di eventi, spettacoli, musica e iniziative per tutte le età, organizzati da Palazzo delle Arti Beltrani, l’Associazione delle Arti in collaborazione con Visit Trani e il contributo della Città di Trani.Trani si trasforma in un magico borgo natalizio, dove musica, tradizione e racconti si fondono in suggestioni da fiaba.Il Festival Dixieland con le “Swingin' Dixie Nights” è un appuntamento imperdibile. Ogni sabato, fino al 4 gennaio, il Palazzo delle Arti Beltrani si trasforma in un autentico jazz club, dove l'Apulia Dixie Swing Band riporta in vita i ritmi coinvolgenti del Dixieland e dello swing. Le esibizioni della Apulia Dixie Swing Band risuonano prima in maniera itinerante per animare le strade principali del centro commerciale cittadino (marchin’ band dalle ore 19.00 alle ore 20.00) per giungere poi all’interno del Palazzo delle Arti Beltrani dove si può godere del vero e proprio concerto a pagamento (dalle ore 21.00). Per sabato 21 dicembre 2024 il concerto "Ritmi del Delta" richiama il sound del Sud degli Stati Uniti ( https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-ritmi-del-delta/255332 ). Un’esperienza musicale vivace e immersiva, perfetta per unire la tradizione jazz di New Orleans all’atmosfera unica del Natale.Fino al 6 gennaio, inoltre, continuano, a fruizione gratuita, Il Festival delle Bande musicali (partenza da Palazzo Beltrani alle ore 10:00, itinerante per le vie della città fino al concerto nella Cassa armonica della Villa Comunale ore 11:00) e le Letture interpretate (ore 19:00) nella cassa armonica di Piazza Scolanova per un Natale unico tra tradizioni, musica, racconti e leggende. Domenica 22 dicembre per il Festival delle Bande Musicali suonerà il Gran Concerto Bandistico “P. Serripierro” Città di Polignano, diretto dal M˚ P. Spinelli, per le Letture interpretate, invece, sempre domenica gli artisti Patrizia Labianca, Angelo Petrone e Antonio Memeo si uniranno nel racconto a tre voci “La Favola di Natale” con musiche eseguite dal quartetto d’Archi e Oboe de “I Cameristi dell’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo” (durata 30 minuti per 2 esibizioni).Torna domenica 22 dicembre, dalle 10:00 alle 22:00, in Piazza della Repubblica, anche il Mercatino a km 0 “La Puglia in Piazza”.Durante tutto il cartellone ci sarà la presenza itinerante dell’animazione di Radio Selene nei luoghi iconici della città.Tutto il programma su www.tranitincanta.it e presso l’Infopoint in Piazza della Repubblica a Trani a cura dell’Associazione Forme.