Tuglie, 'Presepi nel borgo': oltre cinquanta presepi in trenta differenti location

TUGLIE - Ritorna anche quest’anno la sesta edizione di “Presepi nel Borgo”. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale “Festival Nazionale del Libro” con la direzione artistica di Gianpiero Pisanello e Marco Donadei, si propone di diffondere, in contesti particolari, la tradizione dell’arte presepiale nell’antico borgo di Tuglie, in provincia di Lecce.“Segui la stella” è il messaggio guida di “Presepi nel Borgo” che vuole essere un percorso tra le antiche stradine del centro storico, le case a corte, i frantoi ipogei, le chiese, le cantine, le cripte e gli antichi palazzi.“Gli amanti dei presepi di Tuglie si sono uniti per regalare, nella loro semplicità, delle realizzazioni uniche e nel segno della tradizione”, fanno sapere gli organizzatori. “L’idea di ‘Presepi nel Borgo’ nasce per voler valorizzare la tradizione salentina legata al presepe e diffondere il messaggio, soprattutto dopo la lettera “Admirabile signum” di Papa Francesco, in seguito alla visita al presepe di Greccio, sul suo significato e il suo valore. ‘Presepi nel Borgo’, dopo il successo delle scorse edizioni, è uno degli eventi immancabile del Natale nel Salento”.Dal classico presepe salentino con i pupi in terracotta e cartapesta al presepe realizzato con pietre e carta roccia, dai presepi che riproducono gli antichi “furneddhri” e muretti a secco a quelli che riproducono i centri storici salentini, senza dimenticare le realizzazioni artistiche di alcuni artisti tugliesi che rivisitano la Natività di Gesù con messaggi particolari. Tutti i presepi sono artigianali e anche con un occhio particolare alla tecnologia con la creazione di effetti particolari. Una cartina, consegnata nella prima tappa presso “Cantina Peparussu - Casa delle Tradizioni Salentine”, accompagna il visitatore tra oltre trenta creazioni artistiche nel centro storico di Tuglie. Ad accogliere in alcune giornate i visitatori il suono degli zampognari e della musica popolare salentina.Le giornate di visita ai presepi sono: 25, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2024; 1, 5 e 6 gennaio 2025. Dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Ingresso libero. Per gruppi di minimo 5 persone possibilità di avere una guida di supporto al costo di 2 euro a persona.Eccezionalmente il 29 dicembre “Presepi nel Borgo” diventa “Presepi in una Notte” con possibilità di visita fino alle ore 23.00 e tanti eventi correlati (musica, letture, spettacoli di strada, degustazioni, ecc.) nelle varie tappe.25 - 26 - 27 - 29 - 30 dicembre 20241 - 5 - 6 gennaio 2025Dalle ore 17.00 alle ore 21.00Ingresso liberoPer gruppi di minimo 5 persone possibilità di avere una guida di supporto al costo di 2 euro a personaInfo: 348/5465650 - 320/7825145