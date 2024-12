Lecce, successo per il concerto benefico 'NineCity for Children'

Il successo del Concerto benefico NiteCity for Children dimostra ancora una volta come la musica possa essere uno strumento potente per creare comunità e fare del bene.



LECCE - Grande successo di pubblico per il Concerto Benefico NiteCity for Children, che si è tenuto il 26 dicembre 2024 al Teatro Apollo di Lecce: un trionfo di musica e solidarietà che ha registrato il tutto esaurito.Una serata indimenticabile per quest’evento che ha saputo coniugare cultura e generosità, nato per sostenere i progetti sociali e sanitari delle Associazioni Angeli di Quartiere e Figli in Paradiso – Ali tra Cielo e Terra, promotrici dell’iniziativa.Il Concerto Benefico NiteCity for Children rientrava nel Cartellone degli eventi natalizi 2024 del Comune di Lecce che ha patrocinato l’evento.In un teatro gremito si sono esibiti, oltre alla band del carismatico Ciki Forchetti, i NiteCity con Eleonora Pascarelli, Marco Tuma e Alessio Borgia, per l’occasione arricchita dalla partecipazione straordinaria di Paco Carrieri, Marcello Lupo, Franco Chirivì, Domi Siciliano, Giusy Coli, anche l'Orchestra Ensemble Terre del Sole, diretta dal Maestro Enrico Tricarico, Cesko degli Après La Classe, e la talentuosa performer Alessandra Cito, che hanno regalato al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente.Uno dei momenti più toccanti della serata è stata la consegna del Premio alla Carriera al celebre violinista e compositore salentino Alessandro Quarta, insignito del riconoscimento dalle mani del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.Visibilmente emozionato, Quarta ha ringraziato il pubblico con un'esibizione straordinaria e ha lanciato un messaggio potente: l'importanza di tornare nei teatri e di insegnare alle nuove generazioni ad amare la cultura per preservare la propria identità.Durante l'evento sono state presentate le donazioni 2024: una poltrona trasfusionale per il Centro Trasfusionale di Galatina e la strumentazione Pedistirrup per l'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del PO Vito Fazzi di Lecce. Sul palco i medici delle U.O. che hanno beneficiato delle donazioni e il Direttore Generale ASL Lecce, Stefano Rossi.Una sinergia tra volontariato e pubblico che, come ha dimostrato NiteCity for Children, genera benessere e che ha importanti impatti sociali.Grazie, infatti, al contributo di oltre 57 sponsor e alla generosità dei salentini, quest’anno sono stati raccolti circa 20mila euro, destinati alle due donazioni del 2024, volute fortemente delle Associazioni Angeli di Quartiere, guidata da Ada Scarcia, e Figli in Paradiso – Ali tra Cielo e Terra, guidata da Virginia Campanile. La raccolta fondi è stata coordinata da Franco Russo.