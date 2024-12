Mafia, Bellomo (Lega): 'Babbo Natale porti saggi consigli a Decaro, denunci chi lo accusa'

BARI - Il deputato della Lega Davide Bellomo, membro della Commissione Giustizia della Camera, lancia un duro attacco al sindaco di Bari, Antonio Decaro, in relazione alle accuse di infiltrazioni mafiose e alla gestione amministrativa della città.

In un comunicato, Bellomo augura un ironico “Buon Natale” al primo cittadino, suggerendo che Babbo Natale possa portargli in dono "qualche saggio consiglio". Tra questi, l’esortazione a denunciare pubblicamente chi lo accusa di fatti gravissimi anziché, a suo dire, limitarsi a difese mediatiche.

Bellomo non risparmia critiche pungenti, facendo riferimento agli incontri di Decaro con familiari di esponenti mafiosi e accusandolo di non affrontare adeguatamente le questioni legate alle infiltrazioni criminali nelle società partecipate del Comune, come Amtab. “Se la criminalità organizzata ha avuto accesso a realtà strategiche, è anche perché qualcuno ha lasciato la porta aperta”, dichiara il deputato leghista, sottolineando che Decaro, in qualità di sindaco, non può sottrarsi dalle responsabilità del suo decennale mandato.

Il riferimento agli arresti e alla commissione d’indagine che ha interessato la città rappresenta, secondo Bellomo, una prova della cattiva gestione amministrativa. Inoltre, il deputato ribadisce che il contrasto alle mafie non si limita alle dichiarazioni, ma richiede azioni concrete, come il rifiuto di frequentare persone legate alla malavita.

Nonostante le critiche, Bellomo si augura che “il Consiglio dei Ministri risparmi a Bari l’onta del commissariamento”, anche se, a suo avviso, l’incuria e il malgoverno dell’amministrazione Decaro sono sotto gli occhi di tutti.

Una polemica, quella di Bellomo, che arriva in un momento delicato per la città di Bari, chiamata a confrontarsi con problematiche complesse legate alla legalità e alla trasparenza amministrativa.