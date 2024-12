Vigilia di Natale al freddo per Bari e tutta la Puglia: allerta per venti forti e burrasche

BARI - La Vigilia di Natale 2024 si preannuncia gelida per Bari e tutta la Puglia, a causa di una perturbazione che sta portando venti forti e un sensibile abbassamento delle temperature. Dopo diversi anni di festività più miti, quest’anno i cittadini si troveranno ad affrontare condizioni meteorologiche avverse proprio a ridosso delle celebrazioni natalizie.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio vento, valido dalle ore 8 di oggi, lunedì 23 dicembre, fino alle 14 di domani, martedì 24 dicembre. Si prevedono venti intensi di burrasca provenienti dai quadranti settentrionali, che potrebbero causare disagi e mettere in difficoltà chi aveva programmato di trascorrere la Vigilia passeggiando per il centro di Bari o partecipando ai tradizionali mercatini di Natale.

Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto per chi si sposta a piedi o in auto: attenzione ai possibili detriti trasportati dal vento, alla stabilità di strutture temporanee come gazebo e luminarie e al rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

La situazione meteorologica potrebbe condizionare anche le ultime ore dedicate agli acquisti natalizi nei negozi e nei mercatini cittadini. Tuttavia, nonostante il clima rigido e il vento, si confida nella resilienza dei baresi e dei pugliesi, che potrebbero comunque approfittare delle festività per immergersi nell’atmosfera natalizia, seppure con le dovute precauzioni.

Un Natale al freddo e al gelo, dunque, ma non privo della consueta magia che caratterizza questo periodo dell’anno.