Manovra, Lacarra (Pd): 'Ignorato grido d’allarme delle cooperative. A rischio imprese, lavoratori e servizi pubblici'

Prosegue Lacarra: "Il nuovo contratto collettivo firmato a gennaio scorso, infatti, sebbene molto positivo per i lavoratori, potrebbe causare il crack di migliaia di imprese del terzo settore se le pubbliche amministrazioni non avranno le risorse necessarie per adeguare a loro volta i contratti in essere. Abbiamo chiesto attenzione sulla questione e risorse sufficienti per permettere un ordinato passaggio al nuovo contratto ma il Governo ha evidentemente ritenuto che queste realtà non rappresentano affatto una priorità. Eppure, senza il terzo settore e il prezioso lavoro delle cooperative molti servizi pubblici potrebbero scomparire dall’oggi al domani, a tutto danno dei diritti sociali dei cittadini. Per questo - conclude - presenterò uno specifico ordine del giorno, nella speranza che il Governo si ravveda su una questione serissima che non riguarda solo lavoratori e cooperative, ma i bisogni più urgenti dei cittadini.”



ROMA - “L’esame in Commissione Bilancio è terminata eppure nessuna risposta è stata data alle decine di migliaia di imprese cooperative del nostro Paese. Tra i tanti temi sollevati dal PD e ignorati dalla maggioranza, c’è anche quello degli aumenti contrattuali dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo che sarà applicato a partire dal 1° gennaio". Così Marco Lacarra, deputato del Partito Democratico, componente della Commissione Giustizia.