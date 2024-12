100 bags donate da un imprenditore alla Caritas per le persone in difficoltà

BARI - Saranno consegnate alla Caritas tra domani, giovedì 19, e venerdì 20 dicembre, cento bags contenenti beni alimentari donati dall’azienda Cozzi Rappresentanza Alimentare. L’iniziativa nasce a seguito dei momenti di confronto e interlocuzione portati avanti dal sindaco della notte Lorenzo Leonetti con aziende e attività commerciali interessate a investire su eventi e iniziative che abbiano ricadute positive sulla cittadinanza.“La generosità e la solidarietà possono davvero fare la differenza - commenta Lorenzo Leonetti -. Nell’ambito della mia attività istituzionale ho avuto modo di conoscere il giovane imprenditore barese Fabio Cozzi, che mi ha chiesto come poter aiutare le persone più fragili in queste giornate di festa. Nasce di qui un’iniziativa bellissima: offrire la spesa per il pranzo di Natale a 100 famiglie in difficoltà. In un periodo molto complesso in cui si aggravano le differenze sociali, sapere che a Bari ci sono imprenditori che non puntano solo al successo personale ma anche al benessere della propria comunità, è un segnale di speranza e cambiamento. È un esempio positivo che ci fa immaginare un futuro migliore, in cui trova spazio una dimensione solidale che può rendere la città più unita. A Fabio Cozzi va il mio ringraziamento personale e dell’amministrazione comunale”.“Come azienda amiamo molto la città di Bari, e la consapevolezza di fare del bene per alcuni nostri concittadini ci gratifica molto - dichiara Fabio Cozzi -. Siamo profondamente felici di poter fare questo piccolo dono, che speriamo possa alleviare, almeno per un giorno, la sofferenza di chi è in condizioni difficili”.Ogni bag, prodotta con materiali riciclabili, contiene 2 salsicce, 1 cotechino, 2 pacchi di pasta, 1 bottiglia di salsa e 1 bottiglia di olio di oliva. La distribuzione dei beni sarà affidata alla rete delle parrocchie Caritas, da sempre impegnate nel sostegno alle famiglie in difficoltà.