Manutenzione e messa in sicurezza dei tratturi comunali: al via i lavori a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Lunedì 30 dicembre 2024 hanno preso il via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza deisituati nei pressi della, passando per via Mandriglia fino alla contrada Scarola. Il tratto interessato, lungo circae largo 6 metri, versava in condizioni precarie, aggravate ulteriormente dalle recenti piogge, con un conseguente aumento dei rischi per la viabilità, in particolare per gli agricoltori che vivono e operano nelle aree limitrofe.

Un intervento prioritario per la sicurezza stradale

L’intervento prevede la fornitura e la posa di misto riciclato, con granulometria specifica, che sarà adeguatamente compattato tramite un rullo meccanico. Questa soluzione garantirà maggiore stabilità al fondo stradale e un miglioramento significativo delle condizioni di percorribilità.

L’iniziativa è parte di un piano strategico dell’Amministrazione Comunale Di Feo, volto a migliorare la viabilità nelle aree periferiche e a sostenere le esigenze degli agricoltori locali.

Supervisione dei lavori

I lavori sono seguiti dal Vicesindaco Cosimo Muoio, con deleghe alla manutenzione e viabilità, affiancato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi di Leo e dal Consigliere Comunale Gioacchino Cicinato.

Il Vicesindaco Muoio ha sottolineato l’importanza dell’opera:

“Si tratta di due vie importanti, soprattutto per la sicurezza dei nostri agricoltori, e strategiche per lo snellimento del traffico dei mezzi agricoli. L’intervento mira non solo a migliorare la percorribilità, ma anche a prevenire situazioni di rischio legate al deterioramento delle strade.”

Impatto dell’intervento

L’Amministrazione si impegna a concludere i lavori nel minor tempo possibile, garantendo un monitoraggio costante per assicurare il rispetto dei tempi e la qualità delle operazioni. L’intervento rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete viaria rurale, a beneficio della comunità locale e del settore agricolo.