Alessandra Amoroso live all’Oversound Music Festival il 7 agosto 2025

ph_Ilaria Ieie

Un tour tra location esclusive

MILANO - Grande attesa per il concerto di Alessandra Amoroso, che il prossimosi esibirà sul palco dell’presso le suggestive. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan dell’artista salentina, che tornerà nella sua terra natale nell’ambito del suo, un viaggio musicale che toccherà alcuni dei luoghi più iconici e affascinanti d’Italia.

Dopo aver conquistato i palasport italiani, Alessandra Amoroso porterà la sua musica in location mozzafiato, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile. Il tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, si concluderà con un grande evento finale il 24 settembre nella splendida cornice di Piazza Plebiscito a Napoli.

Le tappe del “Summer Tour 2025”

Tra le date in calendario:

26 giugno 2025 : Ferrara - Piazza Ariostea (Ferrara Summer Festival)

: Ferrara - Piazza Ariostea (Ferrara Summer Festival) 12 luglio 2025 : Taormina - Teatro Antico (Sotto il Vulcano Fest)

: Taormina - Teatro Antico (Sotto il Vulcano Fest) 20 luglio 2025 : Cernobbio - Villa Erba (Lake Sound Park)

: Cernobbio - Villa Erba (Lake Sound Park) 2 agosto 2025 : Forte dei Marmi - Villa Bertelli

: Forte dei Marmi - Villa Bertelli 7 agosto 2025 : Lecce - Oversound Music Festival, Cave del Duca

: Lecce - Oversound Music Festival, Cave del Duca 24 settembre 2025: Napoli - Piazza Plebiscito

Un repertorio ricco di emozioni

Sul palco, Alessandra Amoroso proporrà i brani che hanno segnato la sua straordinaria carriera, oltre alla sua ultima hit, “Si mette male”, scritta da Tananai e attualmente in rotazione radiofonica.

Info e biglietti

I biglietti per le date del tour sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Friends and Partners: www.friendsandpartners.it.

L’appuntamento con Alessandra Amoroso a Lecce promette di essere una serata speciale, ricca di emozioni e di musica che celebra la sua terra e il legame profondo con il pubblico.