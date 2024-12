Martignano: la Biblioteca della Felicità ospita la presentazione di una fiaba sulla biodiversità

MARTIGNANO - La Biblioteca della Felicità, presso il Parco Palmieri di Martignano, diventerà il palcoscenico di una serata speciale dedicata alla lettura e alla valorizzazione della biodiversità e delle tradizioni linguistiche. Martedì 17 dicembre 2024, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del volume “La bambina che portava pazienza. I kiaterèddha ka ìche pacènzia”, scritto da Fabrizio Lecce e Margherita Macrì, con illustrazioni di Paola Rollo e testo in griko di Mattia Manco, pubblicato da Esteno Notte.

Un racconto che intreccia biodiversità, cultura e tradizione

La storia narra della custode del Pisello Nano di Zollino, un simbolo di biodiversità locale, intrecciando fiaba, tradizione contadina e l'antico idioma griko. In un paese in cui il tempo sembra scorrere al ritmo del dialetto e del greco antico, la fiaba celebra i tesori nascosti nelle radici della terra e delle parole, sottolineando l'importanza della loro trasmissione.

Un programma ricco di incontri e cultura

La serata, parte della seconda edizione della rassegna “Letture Felici”, vedrà la partecipazione degli autori, insieme a Luigino Sergio, Sindaco di Martignano, e Pantaleo Rielli, Direttore di Parco Palmieri.

Dopo la presentazione del libro, si terrà la firma del Patto per la Lettura del Comune di Martignano, un impegno concreto per promuovere la cultura e l’amore per la lettura.

Informazioni pratiche

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Sociale Open nell’ambito delle attività della Community Library e prevede ingresso gratuito con un punto ristoro a disposizione dei partecipanti.

Quando e dove:

Martedì 17 dicembre 2024 , ore 18.00

, ore Biblioteca della Felicità, Parco Palmieri, Martignano

Per informazioni è possibile contattare il numero 389.5544424.

Un’occasione per immergersi in una fiaba che parla di biodiversità, memoria e comunità, in una cornice ricca di stimoli culturali e sociali.