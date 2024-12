Mayar Sherif trionfa a Buenos Aires: successo nel WTA 125 e finale spettacolare contro Katarzyna Kawa

instagram

Mayar Sherif ha scritto un'altra pagina di storia per il tennis egiziano, conquistando il titolo del torneo WTA 125 di Buenos Aires. Sulla terra battuta della capitale argentina, la 27enne si è imposta in una finale intensa e combattuta contro la polacca Katarzyna Kawa, chiudendo il match con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.Nel primo set, Sherif ha dimostrato tutta la sua precisione al servizio, costruendo il suo vantaggio con colpi profondi e ben piazzati che hanno messo in difficoltà Kawa. La polacca, tuttavia, ha reagito nel secondo set, sfruttando efficacemente i pallonetti per spezzare il ritmo della sua avversaria e portare il match al terzo set decisivo.Nella frazione finale, l’equilibrio è stato il vero protagonista fino al punteggio di 4-4. A quel punto, Sherif ha fatto la differenza grazie ai suoi colpi lungolinea e ai veloci scambi da fondo campo, che le hanno permesso di aggiudicarsi gli ultimi due giochi e il titolo.Il cammino della tennista egiziana verso la vittoria è stato altrettanto convincente. In semifinale, Sherif ha dominato la giovane ceca Sara Bejlek, imponendosi con un netto 6-2, 6-3. Nell’altra semifinale, Katarzyna Kawa ha avuto la meglio sull’idolo di casa, l’argentina Maria Lourdes Carle, con il punteggio di 6-3, 6-4.Nel torneo di doppio, Katarzyna Kawa ha trovato il riscatto insieme alla connazionale Maja Chwalinska. Le due polacche hanno vinto il titolo superando in finale la coppia formata dalla brasiliana Laura Pigossi e dalla stessa Mayar Sherif. La sfida si è conclusa con un combattuto 6-4, 3-6, 10-7.