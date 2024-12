Mesagne: Mercatini in piazzale De Gasperi 8, 15 e 22 dicembre

- Il Comune di Mesagne, per il periodo che precede la festa di Natale, ha autorizzato lo svolgimento straordinario di altre 3 date del mercatino che si svolge di solito in piazza Gioberti la prima domenica del mese: l’appuntamento commerciale si terrà nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre in piazzale De Gasperi, già sede del mercato settimanale, dalle ore 7:30 alle ore 14:00 circa.