Mondiale per Club: Inter contro il River Plate, Juventus sfida il Manchester City

PIERO CHIMENTI - Il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti prenderà il via il nuovo Mondiale per Club, un torneo che promette spettacolo e competizione ad altissimo livello. Tra le squadre italiane in lizza figurano Inter e Juventus, entrambe inserite in gironi di ferro che promettono sfide di grande interesse. La manifestazione si concluderà il 13 luglio, con la finale che incoronerà la miglior squadra del mondo.

L'Inter nel girone E

I nerazzurri sono stati sorteggiati nel girone E, dove affronteranno:

River Plate (Argentina): una delle squadre più blasonate del Sud America, vincitrice di numerosi trofei continentali.

(Argentina): una delle squadre più blasonate del Sud America, vincitrice di numerosi trofei continentali. Monterrey (Messico): club solido e con esperienza internazionale.

(Messico): club solido e con esperienza internazionale. Urawa Red Diamonds (Giappone): campioni asiatici e avversari insidiosi.

L’Inter, reduce da una stagione brillante in Serie A e in Europa, punta a confermarsi anche sul palcoscenico mondiale, ma il girone richiederà il massimo impegno.

La Juventus nel girone G

La Juventus, invece, è stata inserita nel girone G, che prevede sfide complicate contro:

Manchester City (Inghilterra): i campioni d’Europa in carica, una delle squadre più temute al mondo.

(Inghilterra): i campioni d’Europa in carica, una delle squadre più temute al mondo. Wydad Casablanca (Marocco): abituati a competizioni di alto livello nel panorama africano.

(Marocco): abituati a competizioni di alto livello nel panorama africano. Al-Ain (Emirati Arabi Uniti): outsider capace di sorprendere con il loro gioco.

La Juventus dovrà dimostrare compattezza e qualità per emergere in un girone in cui il City parte come favorito assoluto.

Il quadro completo dei gironi

Ecco la composizione degli otto gironi del torneo:

Girone A : Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo), Al Ahly (Egitto), Inter Miami (USA).

: Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo), Al Ahly (Egitto), Inter Miami (USA). Girone B : Paris Saint-Germain (Francia), Atletico Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders (USA).

: Paris Saint-Germain (Francia), Atletico Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders (USA). Girone C : Bayern Monaco (Germania), Benfica (Portogallo), Boca Juniors (Argentina), Auckland City (Nuova Zelanda).

: Bayern Monaco (Germania), Benfica (Portogallo), Boca Juniors (Argentina), Auckland City (Nuova Zelanda). Girone D : Flamengo (Brasile), Chelsea (Inghilterra), Leòn (Messico), Esperance Tunisi (Tunisia).

: Flamengo (Brasile), Chelsea (Inghilterra), Leòn (Messico), Esperance Tunisi (Tunisia). Girone E : River Plate (Argentina), Inter (Italia), Monterrey (Messico), Urawa Red Diamonds (Giappone).

: River Plate (Argentina), Inter (Italia), Monterrey (Messico), Urawa Red Diamonds (Giappone). Girone F : Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica).

: Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica). Girone G : Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Wydad (Marocco), Al-Ain (EAU).

: Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Wydad (Marocco), Al-Ain (EAU). Girone H: Real Madrid (Spagna), Salisburgo (Austria), Al Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (Messico).

Finale il 13 luglio

Il torneo, che si preannuncia come un vero spettacolo globale, culminerà il 13 luglio con la finale. Le squadre italiane, seppur in gironi difficili, hanno le qualità per arrivare lontano e rappresentare al meglio il calcio tricolore.

La strada verso il titolo mondiale è lunga e piena di ostacoli, ma la voglia di trionfare non manca. L’appuntamento è fissato: il Mondiale per Club 2024 promette emozioni indimenticabili.