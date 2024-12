Festival 'Artisti di Strada nei Castelli', domenica 8 dicembre il gran finale a Mesagne

- Mesagne si prepara a chiudere in grande stile il festival "Artisti di Strada nei Castelli", un progetto che unisce arte, cultura e valorizzazione dei castelli della provincia di Brindisi. L’evento conclusivo, in programma nel cuore del borgo antico, offre un’opportunità imperdibile per vivere una giornata immersi nella bellezza del territorio e nelle tradizioni della regione.