Movida nel quartiere Umbertino: il sindaco in audizione nella 2° Commissione consiliare

BARI - Questa mattina la 2° Commissione consiliare “Sviluppo economico” ha ospitato l’audizione del sindaco per affrontare il tema della movida nel quartiere Umbertino. L’incontro si è concentrato sull’adozione di una nuova ordinanza sindacale, volta a regolare la vivace attività serale e notturna della zona, in equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle degli esercenti.Un provvedimento di continuità con alcune novitàDurante la discussione è emerso che la nuova ordinanza manterrà la linea del precedente provvedimento, apportando però modifiche significative frutto di consultazioni con rappresentanti di categoria e residenti. Tra le novità più rilevanti, vi è l’unificazione degli orari di divieto di vendita per asporto di alcolici nelle ore serali, mentre la somministrazione all’interno dei locali e nei dehors sarà consentita fino alle ore 2.Questo intervento, ha sottolineato il sindaco, non sarà definitivo: si tratta infatti di un passo preliminare verso l’adozione di un regolamento organico da parte del Consiglio comunale per disciplinare complessivamente il fenomeno della movida.Le proposte dell’opposizioneDurante l’audizione, il consigliere Carrieri, in rappresentanza dell’opposizione, ha avanzato la richiesta di estendere le disposizioni dell’ordinanza a tutto il territorio cittadino. Tale misura, ha spiegato, eviterebbe disparità tra quartieri e scongiurerebbe il rischio di concentrare nuovi assembramenti in altre aree. Carrieri ha inoltre sollecitato un potenziamento della Polizia locale per garantire un presidio più efficace nelle ore serali e notturne, contrastando fenomeni come schiamazzi, assembramenti e problematiche legate all’ordine pubblico.L’impegno dell’amministrazioneIl presidente della Commissione, Nicola Loprieno, ha espresso apprezzamento per l’impegno dimostrato dall’amministrazione comunale nel gestire un tema complesso come quello della movida. Ha lodato la volontà di bilanciare gli interessi di esercenti e residenti, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e turistico del quartiere.Loprieno ha sottolineato come le misure adottate rappresentino un equilibrio tra tutela della vivibilità e valorizzazione del potenziale ricreativo del territorio. Ha inoltre accolto con favore l’avvio dei lavori per un regolamento più strutturato, destinato a governare in modo organico la materia in futuro.Verso una regolamentazione più completaLa seduta si è conclusa con la conferma che il nuovo provvedimento sarà adottato nei prossimi giorni, segnando un ulteriore passo nella gestione del fenomeno movida. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire una convivenza sostenibile tra le esigenze della comunità locale e il dinamismo economico e turistico che caratterizza il quartiere Umbertino.