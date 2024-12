Quando la Puglia incontra il Marocco: il Wedding Shooting di Franz D’Aversa trionfa a Roma

ROMA - Eleganza mediterranea e fascino esotico celebrano l’arte del matrimonio internazionale. Franz D’Aversa, wedding planner pugliese, ha vinto il premio ‘Miglior Wedding Shooting’ durante il prestigioso Meet Up Wedding Planners Pro organizzato da Roberta Torresan il 29 e 30 novembre a Roma, uno degli eventi più rilevanti nel settoredove i migliori talenti internazionali e i professionisti si sono riuniti per condividere, ispirare e creare, come Rishikesh Shetty, fondatore di EWPC, Exotic Wedding Planning Conference. Un riconoscimento che esalta un progetto unico e visionario: un servizio sposa che mescola il cuore della Puglia con le atmosfere suggestive del Marocco, nella cornice esclusiva de La Fiermontina Ocean, eco-retreat de La Fiermontina Family Collection sulla costa selvaggia a 50 minuti da Tangeri. Al centro di questo trionfo c’è l’arte di unire tradizioni, culture e territori. Lo shooting, premiato per la sua originalità e raffinatezza, nasce da una visione tutta pugliese firmata da D’Aversa, che ha ideato e diretto un team di eccellenza: dai fotografi e stilisti ai flower designer, passando per l’alta sartoria e i talenti locali. La maestria di Marco Schifa, fotografo specializzato, ha catturato il fascino degli abiti made in Italy Diamond Couturefirmati da Pietro Demita e Silvana Persano; mentre l’equilibrio tra tradizione e modernità è stato curato da Davide Alemanno e Carol Cordella, stylist di spicco nel settore moda. L’essenza della Puglia si riflette non solo nell’ideatore, ma anche nei protagonisti del progetto: i modelli Marco Palma, Denise Angelini, Floriana Semeraro e Jurgen Meco, i fiori e l’estetica stessa, trasportata in Marocco per dialogare con l’eleganza mediterranea e le suggestioni marocchine. Andrea Cafaro, flower designer emergente nel territorio pugliese ha lavorato in sinergia con Mariem Fleuriste Rabat, fiorista di supporto in Marocco e si è avvalso degli allestimenti pugliesi de La Casa del Fiorista e degli elementi d’arredo e allestimenti di BoitalocMaroc; mentre make-up e hairstylist è stato curato da Rajae Senhaji di RS Beauty & Education. La Fiermontina Family Collection, un nome che racconta il legame tra Lecce, Parigi e Larache, diventa il ponte ideale per celebrare il matrimonio come esperienza unica, capace di incantare i cinque sensi. Dalle residenze storiche di Lecce alle suite immerse nella natura marocchina, passando per il romanticismo senza tempo di Parigi, la collezione di dimore di lusso accoglie eventi straordinari, dove l’arte dell’ospitalità si fonde con una storia familiare da romanzo. Ogni location racconta un viaggio tra culture, sostenibilità e memoria, dove vivere sensazioni autentiche che restano nel cuore. Il successo di questo Wedding Shooting sottolinea l’impegno di Franz D’Aversa e de La Fiermontina Family Collection nel promuovere la cultura pugliese in contesti internazionali. È la dimostrazione che eleganza e tradizione, quando unite a una visione innovativa, possono creare qualcosa di straordinario: un matrimonio che è molto più di una celebrazione, ma un’esperienza indimenticabile. www.lanieremo Tina colle.com